Борьба с насилием: ЕС присоединяется к Стамбульской конвенции

Флаги Евросоюза. Фото: REUTERS

Европейский союз присоединяется к Конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Такое решение принял Совет Евросоюза.

Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.

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"Насилие в отношении женщин неприемлемо и ему должно быть пресечено. Этим действиям не место в наших обществах. Стамбульская конвенция является ориентиром и катализатором действий. Сегодняшнее решение о присоединении ЕС свидетельствует о нашей приверженности активизации действий против гендерного насилия и поддержки его жертв", — заявила министр гендерного равенства и заместитель министра занятости Швеции Паулина Брандберг.

Конвенция обеспечивает обязательную правовую основу

Как отмечается на сайте Совета Евросоюза, Конвенция создает правовую базу для защиты женщин от насилия:

охватывает широкий спектр мер, от сбора данных и повышения осведомленности до правовых мер по криминализации различных форм насилия в отношении женщин.

включает меры по защите жертв и предоставлению услуг поддержки, а также рассматривает аспект насилия по полу в вопросах убежища и миграции.

Стамбульская конвенция вступила в силу в апреле 2014 года и была подписана ЕС 13 июня 2017 года.

Напомним, Европейская комиссия начинает период консультаций с Европейским парламентом и Советом ЕС для определения усовершенствования механизмов приостановки безвизовых режимов с Евросоюзом. Механизм приостановки безвизового режима изложен в статье 8 Визового регламента.