Боррель назвав умову, за якої РФ піде на переговори

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. Фото: Reuters

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель висловив думку, що Росія розраховує на перемогу у збройному конфлікті з Україною перед початком мирних переговорів. Імовірність початку переговорів у найближчі місяці, на його думку, є вкрай низькою.

Про це повідомляє Sky News .

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Боррель підкреслив, що Росія, мабуть, прагне досягти військової переваги перед тим, як сісти за стіл переговорів.

"Росія не погодиться на діалог до перемоги у війні", — зазначив він.

З іншого боку, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про готовність країни до обговорення мирного рішення. Однак він наголосив, що таке рішення має ґрунтуватися на двох основних засадах: збереженні територіальної цілісності України та виключенні "заморозки" конфлікту.

У той час як президент ПАР запропонував організувати переговори між Україною та Росією, навіть поки російські війська все ще присутні на українській території, Україна висловила готовність обговорити питання з Росією.

Однак участь у такому діалозі президента Росії, Володимира Путіна, якого Україна називає "диктатором", вважається неприпустимою.

Нагадаємо, що у Євросоюзі вважають, що справи України у війні з Росією йдуть добре. А із заявами про те, що Україна не зможе виграти війну, не згодні.