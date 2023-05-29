Боррель назвал условие, при котором РФ пойдет на переговоры

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото: Reuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что Россия рассчитывает на победу в вооруженном конфликте с Украиной перед началом мирных переговоров. Вероятность начала переговоров в ближайшие месяцы, по его мнению, крайне низка.

Об этом сообщает Sky News.

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Боррель подчеркнул, что Россия, по-видимому, стремится достичь военного преимущества, перед тем как сесть за стол переговоров.

"Россия не согласится на диалог до победы в войне", — отметил он.

С другой стороны министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности страны к обсуждению мирного решения. Однако он подчеркнул, что такое решение должно основываться на двух основных принципах: сохранении территориальной целостности Украины и исключении "заморозки" конфликта.

В то время как президент ЮАР предложил организовать переговоры между Украиной и Россией, даже пока российские войска все еще присутствуют на украинской территории, Украина выразила готовность обсудить вопросы с Россией.

Однако участие в таком диалоге президента России, Владимира Путина, которого Украина называет "диктатором", считается недопустимым.

Напомним, что в Евросоюзе считают, что дела Украины в войне с Россией идут хорошо. А с заявлениями о том, что Украина не сможет выиграть войну, не согласны.