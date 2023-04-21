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Боррель розповів, скільки українських військових пройшли навчання в ЄС

21 квітня 2023 18:16
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Боррель розповів, скільки українських військових пройшли навчання в ЄС
Високий представник ЄС Жозеп Боррель. Фото: росЗМІ
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Від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС активно допомагає Україні. Вже понад 16 тисяч українських військових пройшли навчання в межах тренувальної місії ЄС.

Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

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Боррель зазначив, що у контактній групі з питань оборони України оновив інформацію про військову підтримку ЄС.

"Вже пройшли навчання понад 16 тисяч українських військових. Вже поставлено понад 600 мільйонів євро боєприпасів і ракет. Триває робота щодо спільних закупівель", — розповів Боррель.

Він додав, що ЄС продовжує працювати з партнерами, щоб Україна переважала.

Нагадаємо, нещодавно речник Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що зробила Україна для членства у ЄС.

За його словами, до грудня минулого року Верховна Рада України ухвалила всі необхідні закони для початку переговорів щодо повноцінного членства у Європейському Союзі. Звіт про виконану роботу було надіслано кожному парламентарію Європейського парламенту.

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