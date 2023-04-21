Боррель розповів, скільки українських військових пройшли навчання в ЄС
Від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС активно допомагає Україні. Вже понад 16 тисяч українських військових пройшли навчання в межах тренувальної місії ЄС.
Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Як допомагав ЄС Україні від початку війни
Боррель зазначив, що у контактній групі з питань оборони України оновив інформацію про військову підтримку ЄС.
"Вже пройшли навчання понад 16 тисяч українських військових. Вже поставлено понад 600 мільйонів євро боєприпасів і ракет. Триває робота щодо спільних закупівель", — розповів Боррель.
Він додав, що ЄС продовжує працювати з партнерами, щоб Україна переважала.
Нагадаємо, нещодавно речник Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що зробила Україна для членства у ЄС.
За його словами, до грудня минулого року Верховна Рада України ухвалила всі необхідні закони для початку переговорів щодо повноцінного членства у Європейському Союзі. Звіт про виконану роботу було надіслано кожному парламентарію Європейського парламенту.