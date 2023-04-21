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Боррель рассказал, сколько украинских военных прошли обучение в ЕС

21 апреля 2023 18:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Боррель рассказал, сколько украинских военных прошли обучение в ЕС
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

С самого начала полномасштабного вторжения России ЕС активно помогает Украине. Уже более 16 тысяч украинских военных прошли обучение в рамках тренировочной миссии ЕС.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

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Боррель отметил, что в контактной группе по обороне Украины обновил информацию о военной поддержке ЕС.

"Уже прошли обучение более 16 тысяч украинских военных. Уже поставлено более 600 миллионов евро боеприпасов и ракет. Продолжается работа по совместным закупкам", — рассказал Боррель.

Он добавил, что ЕС продолжает работать с партнерами, чтобы Украина преобладала.

Напомним, недавно спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что сделала Украина для членства в ЕС.

По его словам, до декабря прошлого года Верховная Рада Украины приняла все необходимые законы для начала переговоров по полноценному членству в Европейском Союзе. Отчет о проделанной работе был направлен каждому парламентарию Европейского парламента.

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