Боррель рассказал, сколько украинских военных прошли обучение в ЕС

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Фото: росСМИ

С самого начала полномасштабного вторжения России ЕС активно помогает Украине. Уже более 16 тысяч украинских военных прошли обучение в рамках тренировочной миссии ЕС.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Читайте также:

Как помогал ЕС Украине с начала войны

Боррель отметил, что в контактной группе по обороне Украины обновил информацию о военной поддержке ЕС.

"Уже прошли обучение более 16 тысяч украинских военных. Уже поставлено более 600 миллионов евро боеприпасов и ракет. Продолжается работа по совместным закупкам", — рассказал Боррель.

Он добавил, что ЕС продолжает работать с партнерами, чтобы Украина преобладала.

Напомним, недавно спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что сделала Украина для членства в ЕС.

По его словам, до декабря прошлого года Верховная Рада Украины приняла все необходимые законы для начала переговоров по полноценному членству в Европейском Союзе. Отчет о проделанной работе был направлен каждому парламентарию Европейского парламента.