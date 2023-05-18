Боррель закликає ЄС виділити Україні 3,5 млрд євро на військову допомогу, — Reuters

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель. Фото: Reuters

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель зробив пропозицію внести додаткові 3,5 млрд євро до фонду, призначеного для надання військової допомоги Україні. Боррель закликав уряди країн ЄС збільшити фінансування Європейського фонду миру

Про це пише Reuters.

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Раніше цей фонд уже надав близько 4,6 млрд євро на підтримку України.

Неназваний представник ЄС підтвердив, що Боррель наполіг на додаткових інвестиціях, оскільки ресурси фонду підходять до вичерпання.

Крім того, Служба зовнішньої політики ЄС прагне забезпечити достатність коштів на допомогу іншим країнам, включаючи Україну.

"Потрібно поповнити. Основний задум Європейського фонду світу має загальний характер. Він не створювався спеціально для України. Він був розроблений для будь-якого конфлікту, з яким Європейський Союз може зіткнутися", — наголосив офіційний представник ЄС Жозеп Боррель.

Нагадаємо, що Євросоюз має зосередити свої зусилля не лише на заходах негайної підтримки України на фронті, а й на розробці програми допомоги в майбутньому, яка також розрахована на відновлення України та свідчить, що надії Росії на "втому" ЄС марні.