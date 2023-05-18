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Боррель призывает ЕС выделить Украине 3,5 млрд евро на военную помощь, —Reuters

18 мая 2023 08:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Боррель призывает ЕС выделить Украине 3,5 млрд евро на военную помощь, —Reuters
Главный дипломат Евросоюза, Жозеп Боррель. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель сделал предложение внести дополнительные 3,5 млрд евро в фонд, предназначенный для оказания военной помощи Украине. Боррель призвал правительства стран ЕС увеличить финансирование Европейского фонда мира

Об этом пишет Reuters.

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Ранее этот фонд уже предоставил около 4,6 млрд евро на поддержку Украины.

Неназванный представитель ЕС подтвердил, что Боррель настоял на дополнительных инвестициях, поскольку ресурсы фонда подходят к исчерпанию. 

Кроме того, Служба внешней политики ЕС стремится обеспечить достаточность средств для помощи другим странам, включая Украину.

"Нужно пополнить. Основной замысел Европейского фонда мира имеет всеобщий характер. Он не создавался специально для Украины. Он был разработан для любого конфликта, с которым Европейский Союз может столкнуться", — подчеркнул официальный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Напомним, что Евросоюз должен сосредоточить свои усилия не только на мероприятиях немедленной поддержки Украины на фронте, но и на разработке программы помощи в будущем, которая также рассчитана на восстановление Украины и свидетельствует, что надежды России на "усталость" ЕС напрасны.

 

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