Мертва наречена стала королевою Португалії — чому король одружився з трупом

Сцена з опери "Коронація Інес де Кастро". Фото: google.com

Закохані люди здатні на божевільні вчинки, які важко осягнути іншим. І наступна історія тому підтвердження. Навіть смерть не змусила короля Португалії відмовитися від весілля. Церемонія відбулася за усіма традиціями. Проте в розкішній весільній сукні на троні сидів труп.

Як починалася історія Педру I Справедливого та Інес де Кастро й що спонукало монарха коронувати мертву наречену, дізнайтеся в нашому матеріалі.

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У книжках та фільмах життя принців та принцес романтизують. Здається, вони живуть ніби в казці. Носять гарне вбрання, їдять найкращу їжу, одружуються з коханими й живуть довго та щасливо.

Проте в реальності вони позбавлені будь-яких прав та свобод. Все їхнє життя це обов'язок перед державою. Принц Педру не був винятком. Наречену за розрахунком йому почали обирати ще коли хлопчику не виповнилося й 6 років.

Вигідну партію знайшли, коли Педру було 16, а його нареченій Констансі, королеві Кастилії 21 рік. Обидві сторони не відчували один до одного гарячих почуттів. Шлюб мав виключно політичні мотиви.

А лише один випадок змінив життя Педру — зустріч з фрейліною (служницею) дружини Інес де Кастро.

Король Португалії Педру I Справедливий. Фото: pt.wikipedia.org

Заборонене кохання майбутнього короля Португалії

Кохання між Педру та Інес спалахнуло, коли принцу було близько 20 років, а юній фрейліні — 15. Їхні таємні стосунки тривали п'ять років допоки офіційна дружина Педру не вмерла, народжуючи спадкоємця корони.

Після смерті Констанс Педру більше не ховався й відкрито жив разом зі своєю коханкою. Довгі роки їхнє життя справді нагадувало казку. Інес де Кастро народила коханому чотирьох дітей.

Та щастя не могло тривати вічно...

Педро та Інес де Кастро. Фото: livingtours.com

Жахлива смерть Інес де Кастро

Як це часто буває, батько принца король Португалії Афонсу був категорично проти стосунків сина зі служницею. Тому, як тільки Педру довелося надовго покинути замок та відправитися у військовий похід, його батько підіслав до Інес вбивць.

За однією з версій, троє найманих вбивць закололи Кастро ножем, деякі історики стверджують, що жінка була обезголовлена.

Сцену вбивства Інес де Кастро зображали у своїх художніх творах живописці Колумбану Бордалу Піньєйру та Карл Брюллов.

Вбивство Інес де Кастро. Картина Карла Брюллова

Вбивство Інес де Кастро. Картина Колумбану Бордалу Піньєйру

Біль втрати та божевілля Педру

Коли Педру повернувся з походу і дізнався про вбивство коханої жінки він розлютився. Убитий горем він починає громадянську війну проти свого батька.

Незабаром король гине, і на престол Португалії сходить Дон Педру І. Найперше, що він робить, ставши королем, — знаходить вбивць своєї коханої. Усім злочинцям він власноруч вириває серця.

Справедливість нібито відновлена й ті, хто відібрав щастя покарані... Та на цьому новоспечений король не зупинився. Після солодкої помсти він оголосив про майбутнє весілля — нареченою стала мертва кохана.

Інес де Кастро було піднято з могили. Слуги одягли її в найкраще весільне вбрання. Мертву красуню посадили на трон.

Як передавали хроніки тих часів її обличчя було відкрите і руки теж. Адже, за традицією, придворні графи та барони повинні схилитися перед королевою і цілувати їй руку.

Придворні цілували руку Інес — мертвої королеви. А першим це зробив сам король.

Коронація мертвої нареченої. Картина Пьера-Шарля Конта

Подальша доля Інес та Педру І

За жанром фільмів жахів, мертва королева мала б супроводжувати усюди свого короля. Проте, на щастя, в реальності все було не так.

Педру І вчинив так не тому, що втратив останні мізки. За історичними даними, ця моторошна церемонія знадобилася, щоб у короля була законна підстава поховати Інес в королівській усипальниці. Адже звичайній коханці там не місце, навіть якщо вона мати дітей короля.

Інес де Кастро отримала найрозкішнішу усипальницю. Після смерті король Педру I був похований біля своєї коханої. Їх гробниці стоять одна навпроти одної, щоб кожен рік, в день всіх покійних, підніматися обличчям один до одного.

Усипальниця Педру І та Інес де Кастро. Фото: google.com

Наймоторошніша й водночас найромантичніша історія кохання отримала статус національного міфу.

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