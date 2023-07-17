Мертвая невеста стала королевой Португалии — почему король женился на трупе

Сцена из оперы "Коронация Инес де Кастро". Фото: google.com

Влюбленные люди способны на безумные поступки, которые трудно постичь другим. И следующая история тому подтверждение. Даже смерть не заставила короля Португалии отказаться от свадьбы. Церемония прошла по всем традициям. Однако в роскошном свадебном платье на троне сидел труп.

Как начиналась история Педру I Справедливого и Инес де Кастро и что побудило монарха короновать мертвую невесту, узнайте в нашем материале.

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В книгах и фильмах жизнь принцев и принцесс романтизируют. Кажется, они живут будто в сказке. Носят красивые наряды, едят лучшую еду, женятся на любимых и живут долго и счастливо.

Однако в реальности они лишены каких-либо прав и свобод. Вся их жизнь — это долг перед государством. Принц Педру не являлся исключением. Невесту по расчету ему начали выбирать еще когда мальчику не исполнилось и 6 лет.

Выгодную партию нашли, когда Педру было 16, а его невесте Констансе, королеве Кастилии 21 год. Обе стороны не испытывали друг к другу горячих чувств. Брак имел исключительно политические мотивы.

А лишь один случай изменил жизнь Педру — встреча с фрейлиной (служанкой) жены Инес де Кастро.

Король Португалии Педру I Справедлив. Фото: pt.wikipedia.org

Запретная любовь будущего короля Португалии

Любовь между Педру и Инес вспыхнула, когда принцу было около 20 лет, а юной фрейлине — 15. Их тайные отношения продолжались пять лет, пока официальная жена Педру не умерла, рождая наследника короны.

После смерти Констанс Педру больше не скрывался и открыто жил вместе со своей любовницей. Долгие годы их жизнь действительно напоминала сказку. Инес де Кастро родила любимому четырех детей.

Но счастье не могло продолжаться вечно...

Педро и Инес де Кастро. Фото: livingtours.com

Ужасная смерть Инес де Кастро

Как это часто бывает, отец принца король Португалии Афонсу был категорически против отношений сына со служанкой. Поэтому, как только Педру пришлось надолго покинуть замок и отправиться в военный поход, его отец подослал к Инес убийц.

По одной из версий, трое наемных убийц закололи Кастро ножом, некоторые историки утверждают, что женщина была обезглавлена.

Сцену убийства Инес де Кастро изображали в своих художественных произведениях живописцы Колумбана Бордала Пиньейру и Карл Брюллов.

Убийство Инес де Кастро. Картина Карла Брюллова

Убийство Инес де Кастро. Картина Колумбана Бордала Пиньейра

Боль утраты и безумие Педру

Когда Педру вернулся из похода и узнал об убийстве любимой женщины, он пришел в ярость. Убитый горем он начинает гражданскую войну против своего отца.

Вскоре король погибает, и на престол Португалии сходит Дон Педру I. Первое, что он делает, став королем, находит убийц своей возлюбленной. Всем преступникам он собственноручно вырывает сердца.

Справедливость якобы восстановлена и отнявшие счастье наказанные... Но на этом новоиспеченный король не остановился. После сладкой мести он объявил о предстоящей свадьбе — невестой стала мертвая возлюбленная.

Инес де Кастро была поднята из могилы. Слуги одели ее в лучший свадебный наряд. Мертвую красавицу посадили на трон.

Как передавали хроники тех времен, ее лицо было открыто и руки тоже. Ведь по традиции придворные графы и бароны должны склониться перед королевой и целовать ей руку.

Придворные целовали руку Инес — мертвой королевы. Первым же это сделал сам король.

Коронация мертвой невесты. Картина Пьера-Шарля Конта

Дальнейшая судьба Инес и Педру I

По жанру фильмов ужасов, мертвая королева должна сопровождать всюду своего короля. Однако, к счастью, в реальности все было не так.

Педру I поступил так не потому, что потерял последние мозги. По историческим данным, эта жуткая церемония понадобилась, чтобы у короля было законное основание похоронить Инес в королевской усыпальнице. Ведь обычной любовнице там не место, даже если у нее есть дети от короля.

Инес де Кастро получила самую роскошную усыпальницу. После смерти король Педру I был похоронен возле своей возлюбленной. Их гробницы стоят друг напротив друга, чтобы каждый год, в день всех усопших, подниматься лицом друг к другу.

Усыпальница Педру I и Инес де Кастро. Фото: google.com

Самая жуткая и одновременно самая романтичная история любви получила статус национального мифа.

Раньше мы рассказывали о самом жестоком президенте 20 века, который ел своих любовниц, убивал детей и кормил крокодилов врагами.