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Безумие монарха или бессмертная любовь? Как король Португалии женился на трупе

17 июля 2023 20:20
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Мертвая невеста стала королевой Португалии — почему король женился на трупе
Сцена из оперы "Коронация Инес де Кастро". Фото: google.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Влюбленные люди способны на безумные поступки, которые трудно постичь другим. И следующая история тому подтверждение. Даже смерть не заставила короля Португалии отказаться от свадьбы. Церемония прошла по всем традициям. Однако в роскошном свадебном платье на троне сидел труп.

Как начиналась история Педру I Справедливого и Инес де Кастро и что побудило монарха короновать мертвую невесту, узнайте в нашем материале.

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Печальная участь монархов

В книгах и фильмах жизнь принцев и принцесс романтизируют. Кажется, они живут будто в сказке. Носят красивые наряды, едят лучшую еду, женятся на любимых и живут долго и счастливо.

Однако в реальности они лишены каких-либо прав и свобод. Вся их жизнь — это долг перед государством. Принц Педру не являлся исключением. Невесту по расчету ему начали выбирать еще когда мальчику не исполнилось и 6 лет.

Выгодную партию нашли, когда Педру было 16, а его невесте Констансе, королеве Кастилии 21 год. Обе стороны не испытывали друг к другу горячих чувств. Брак имел исключительно политические мотивы.

А лишь один случай изменил жизнь Педру — встреча с фрейлиной (служанкой) жены Инес де Кастро.

 

Как король Португалии женился на трупе
Король Португалии Педру I Справедлив. Фото: pt.wikipedia.org

Запретная любовь будущего короля Португалии

Любовь между Педру и Инес вспыхнула, когда принцу было около 20 лет, а юной фрейлине — 15. Их тайные отношения продолжались пять лет, пока официальная жена Педру не умерла, рождая наследника короны.

После смерти Констанс Педру больше не скрывался и открыто жил вместе со своей любовницей. Долгие годы их жизнь действительно напоминала сказку. Инес де Кастро родила любимому четырех детей.

Но счастье не могло продолжаться вечно...

 

Почему король Португалии решился жениться на мертвой женщине
Педро и Инес де Кастро. Фото: livingtours.com

Ужасная смерть Инес де Кастро

Как это часто бывает, отец принца король Португалии Афонсу был категорически против отношений сына со служанкой. Поэтому, как только Педру пришлось надолго покинуть замок и отправиться в военный поход, его отец подослал к Инес убийц.

По одной из версий, трое наемных убийц закололи Кастро ножом, некоторые историки утверждают, что женщина была обезглавлена.

Сцену убийства Инес де Кастро изображали в своих художественных произведениях живописцы Колумбана Бордала Пиньейру и Карл Брюллов.

 

История мертвой королевы Португалии – от убийства до престола
Убийство Инес де Кастро. Картина Карла Брюллова
Как убили Инес де Кастро
Убийство Инес де Кастро. Картина Колумбана Бордала Пиньейра

Боль утраты и безумие Педру

Когда Педру вернулся из похода и узнал об убийстве любимой женщины, он пришел в ярость. Убитый горем он начинает гражданскую войну против своего отца.

Вскоре король погибает, и на престол Португалии сходит Дон Педру I. Первое, что он делает, став королем, находит убийц своей возлюбленной. Всем преступникам он собственноручно вырывает сердца.

Справедливость якобы восстановлена и отнявшие счастье наказанные... Но на этом новоиспеченный король не остановился. После сладкой мести он объявил о предстоящей свадьбе — невестой стала мертвая возлюбленная.

Инес де Кастро была поднята из могилы. Слуги одели ее в лучший свадебный наряд. Мертвую красавицу посадили на трон.

Как передавали хроники тех времен, ее лицо было открыто и руки тоже. Ведь по традиции придворные графы и бароны должны склониться перед королевой и целовать ей руку.

Придворные целовали руку Инес — мертвой королевы. Первым же это сделал сам король.

 

Мертвая невеста стала королевой Португалии — почему король женился на трупе
Коронация мертвой невесты. Картина Пьера-Шарля Конта

Дальнейшая судьба Инес и Педру I

По жанру фильмов ужасов, мертвая королева должна сопровождать всюду своего короля. Однако, к счастью, в реальности все было не так.

Педру I поступил так не потому, что потерял последние мозги. По историческим данным, эта жуткая церемония понадобилась, чтобы у короля было законное основание похоронить Инес в королевской усыпальнице. Ведь обычной любовнице там не место, даже если у нее есть дети от короля.

Инес де Кастро получила самую роскошную усыпальницу. После смерти король Педру I был похоронен возле своей возлюбленной. Их гробницы стоят друг напротив друга, чтобы каждый год, в день всех усопших, подниматься лицом друг к другу.

 

Самая страшная история любви – что известно о мертвой невесте короля Португалии
Усыпальница Педру I и Инес де Кастро. Фото: google.com

Самая жуткая и одновременно самая романтичная история любви получила статус национального мифа.

 

Раньше мы рассказывали о самом жестоком президенте 20 века, который ел своих любовниц, убивал детей и кормил крокодилов врагами.

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