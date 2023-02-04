Екологічна бомба — Бразилія 3 лютого потопила свій останній авіаносець "Сан-Паулу"

Авіаносець "Сан-Паулу"

У п'ятницю, 3 лютого, Бразилія потопила свій останній авіаносець "Сан-Паулу". На його борту знаходяться тонни азбесту, через що його затоплення в океані може зашкодити екології.

Про це пише видання EL PAIS.

Затоплення авіаносця

Бразильський авіаносець "Сан-Паулу" зустрів свою остаточну долю на дні Атлантичного океану через поганий технічний стан. ВМС Бразилії затопили його на відстані 350 кілометрів у морі, на глибині понад 5 тисяч метрів. Військові водолази заклали вибухівку, якою він був підірваний, у водах Бразилії, на кордоні з міжнародними водами.

Однак, азбест, який був на борту авіаносця, продовжує викликати побоювання. У 1990-х роках з авіаносця вивезли близько 55 тонн азбесту, проте він залишився у стінах судна, щоб забезпечувати тепло та звукоізоляцію корабля.

Міністерка екології Марина Сілва виступала категорично проти затоплення, проте долю "Сан-Паулу" вирішили ВМС.

Що відомо про авіаносець "Сан-Паулу"

Авіаносець має 265 метрів у довжину, 33 тисячі тонн ваги та здатність транспортувати 40 літаків. Судно з'явилося на озброєнні Бразилії завдяки Франції, яка продала авіаносець за 12 млн доларів у 2000 році. До складу ВМС Франції авіаносець Foch було введено у 1963 році. Це один із двох авіаносців класу "Клемансо". Бразилія купувала "Сан-Паулу" для заміни британського авіаносця "Мінас-Жерайс".

"Сан-Паулу" не виправдав очікувань військових і до виведення з експлуатації у 2021 році практично не використовувався та вимагав ремонту. Капітальний ремонт проходив 5 років із 2005 по 2010 роки. У 2012 році на судні була серйозна пожежа, що вимагало ще більше вкладень.

За підсумками, "Сан-Паулу" провів у морі під бразильським прапором лише 206 днів. Купувати новий авіаносець у Бразилії поки що не планують.

Що таке азбест та чим він небезпечний

Азбест — загальна торговельна назва групи мінералів з класу силікаті. Є два види азбесту — хризотил та амфібол. За дослідженнями вчених, амфібол має дуже шкідливий вплив, на відміну від хризотилового азбесту.

Дослідження впливу амфіболового азбесту довели, що він серйозно шкодить здоров’ю. В амфіболі разом з кальцієм міститься залізо, яке впливає на структуру волокна. Через вміст заліза волокно має форму твердих голок. Потрапляючи в легені, воно травмує клітини. Амфіболові волокна не розчиняються під впливом кислого середовища організму. Саме амфібол використовувався в Західній Європі в будівництві та в промисловості. Це призвело до масових захворювань фіброзом легенів та спонукало вчених провести дослідження впливу амфіболу на організм людини.

Нагадаємо, наприкінці грудня в росії горів єдиний авіаносець "Адмірал Кузнєцов". Регіональне МНС заявило, що відбулося "локальне задимлення".

Згодом українська розвідка повідомила, що єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" перебуває в аварійному стані. Корпус корабля настільки зазнав корозії, що судно не можна спускати на воду.