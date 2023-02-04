Экологическая бомба — Бразилия 3 февраля потопила свой последний авианосец "Сан-Паулу"

Авианосец "Сан-Паулу"

В пятницу, 3 февраля, Бразилия потопила свой последний авианосец "Сан-Паулу". На его борту тонны асбеста, из-за чего его затопление в океане может помешать экологии.

Об этом пишет издание EL PAIS.

Затопление авианосца

Бразильский авианосец "Сан-Паулу" встретил свою окончательную судьбу на дне Атлантического океана из-за плохого технического состояния. ВМС Бразилии затопили его на расстоянии 350 км в море, на глубине более п'ять тысяч метров. Военные водолазы заложили взрывчатку, которой он был взорван, в водах Бразилии, на границе с международными водами.

Однако асбест, который был на борту авианосца, продолжает вызывать опасения. В 1990-х годах с авианосца вывезли около 55 тонн асбеста, однако он остался в стенах судна, чтобы обеспечивать тепло и звукоизоляцию корабля.

Министр экологии Марина Силва выступала категорически против затопления, однако судьбу "Сан-Паула" решили ВМС.

Что известно об авианосце "Сан-Паулу"

Авианосец имеет 265 метров в длину, 33 тысяч тонн веса и способность транспортировать 40 самолетов. Судно появилось на вооружении Бразилии благодаря Франции, продавшей авианосец за 12 млн долларов в 2000 году. В состав ВМС Франции авианосец Foch был введен в 1963 году. Это один из двух авианосцев класса "Клемансо". Бразилия покупала "Сан-Паулу" для замены британского авианосца "Минас-Жерайс".

"Сан-Паулу" не оправдал ожиданий военных и до вывода из строя в 2021 году практически не использовался и требовал ремонта. Капитальный ремонт проходил 5 лет с 2005 по 2010 годы. В 2012 году на судне был серьезный пожар, требовавший еще больше вложений.

По итогам "Сан-Паулу" провел в море под бразильским флагом всего 206 дней. Покупать новый авианосец у Бразилии пока не планируют.

Что такое асбест и чем он опасен

Асбест — общее торговое название группы минералов из класса силикаты. Есть два вида асбеста — хризотил и амфибол. По исследованиям ученых, амфибол оказывает очень вредное влияние, в отличие от хризотилового асбеста.

Исследования влияния амфиболового асбеста доказали, что он вредит здоровью. В амфиболе вместе с кальцием содержится железо, влияющее на структуру волокна. Из-за содержания железа волокно имеет форму жестких игл. Попадая в легкие, оно травмирует клетки. Амфиболовые волокна не растворяются под действием кислой среды организма. Именно амфибол использовался в Западной Европе в строительстве и промышленности. Это привело к массовым заболеваниям фиброзом легких и побудило ученых провести исследование влияния амфибола на организм человека.

Напомним, в конце декабря в россии горел единственный авианосец "Адмирал Кузнецов". Региональное МЧС заявило, что произошло "локальное задымление".

Впоследствии украинская разведка сообщила, что единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" находится в аварийном состоянии. Корпус корабля настолько подвергся коррозии, что судно нельзя спускать на воду.