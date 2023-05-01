Бренд для окупантів: в Росії почали продавати пакети для сміття ZOV

Виробник вказує, що мішки призначені "для участників СВО та членів їхніх родин". Фото: Новини.LIVE

В Росії почали продавати чорні пакети для сміття під назвою ZOV. Такі "патріотичні" 60-літрові мішки із зав'язками пропонує росіянам виробник Avikomp.

Придбати цей шедевр сучасного російського маркетингу можна в інтернет-магазині "Бумага-С".

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Згідно з написом на етикетці, товар призначений "для учасників СВО та членів їхніх родин". Коштують мішки для окупантів недорого — 74,64 рубля (приблизно 34 гривні) за упаковку з 10 штук.

Пакети ZOV. Скріншот: bumaga-s.ru

Такі ж пакети "для учасників СВО" від виробника Avikomp журналістам Новини.LIVE вдалося знайти ще в декількох російських інтернет-магазинах. Однак там вони коштують вже дорожче — до 125 рублів (близько 57,5 грн) за упаковку.

Пакети ZOV. Скріншот: karandash01.ru

Пакети ZOV. Скріншот: komus-n.ru

Пакети ZOV. Скріншот: papyrus23.ru

Нагадаємо, раніше у чорні пакети "одягнули" меморіали російських "міст-героїв" в Одесі.

Також нещодавно стало відомо, скільки російських регіонів відмовилися від парадів на 9 травня через острах "українських атак".