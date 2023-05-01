Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Бренд для окупантов: в России начали продавать пакеты для мусора ZOV arrow

Бренд для окупантов: в России начали продавать пакеты для мусора ZOV

1 мая 2023 13:13
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Бренд для окупантов: в России начали продавать пакеты для мусора ZOV
Производитель указывает, что мешки предназначены "для участников СВО и членов их семей". Фото: Новини.LIVE
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

В России начали продавать черные мусорные пакеты под названием ZOV. Такие "патриотические" 60-литровые мешки с завязками предлагает россиянам производитель Avikomp. 

Приобрести этот шедевр современного российского маркетинга можно в интернет-магазине "Бумага-С".

Читайте также:

Согласно надписи на этикетке, товар предназначен "для участников СВО и членов их семей". Стоят мешки для оккупантов недорого — 74,64 рубля (примерно 34 гривны) за упаковку из 10 штук.

Пакеты "ZOV"
Пакеты ZOV. Скриншот: bumaga-s.ru

Такие же пакеты "для участников СВО" от производителя Avikomp журналистам Новини. Live удалось найти еще в нескольких российских интернет-магазинах. Однако там они стоят уже дороже — до 125 рублей (около 57,5 грн) за упаковку.

Пакеты "ZOV"
Пакеты ZOV. Скриншот: karandash01.ru
Пакеты "ZOV"
Пакеты ZOV. Скриншот: komus-n.ru
Пакеты "ZOV"
Пакеты ZOV. Скриншот: papyrus23.ru

Напомним, ранее в черные пакеты "одели" мемориалы российских "городов-героев" в Одессе.

Также недавно стало известно, сколько российских регионов отказались от парадов на 9 мая из опасения "украинских атак".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас