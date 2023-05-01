Бренд для окупантов: в России начали продавать пакеты для мусора ZOV

Производитель указывает, что мешки предназначены "для участников СВО и членов их семей". Фото: Новини.LIVE

В России начали продавать черные мусорные пакеты под названием ZOV. Такие "патриотические" 60-литровые мешки с завязками предлагает россиянам производитель Avikomp.

Приобрести этот шедевр современного российского маркетинга можно в интернет-магазине "Бумага-С".

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Согласно надписи на этикетке, товар предназначен "для участников СВО и членов их семей". Стоят мешки для оккупантов недорого — 74,64 рубля (примерно 34 гривны) за упаковку из 10 штук.

Пакеты ZOV. Скриншот: bumaga-s.ru

Такие же пакеты "для участников СВО" от производителя Avikomp журналистам Новини. Live удалось найти еще в нескольких российских интернет-магазинах. Однако там они стоят уже дороже — до 125 рублей (около 57,5 грн) за упаковку.

Пакеты ZOV. Скриншот: karandash01.ru

Пакеты ZOV. Скриншот: komus-n.ru

Пакеты ZOV. Скриншот: papyrus23.ru

Напомним, ранее в черные пакеты "одели" мемориалы российских "городов-героев" в Одессе.

Также недавно стало известно, сколько российских регионов отказались от парадов на 9 мая из опасения "украинских атак".