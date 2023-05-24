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Британець купив у комісійці дві вази, а вони виявилися пам’ятками епохи Цинь

24 травня 2023 15:00
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Британець випадково придбав у комісійці вази епохи Цинь
Вази епохи Цинь. Фото: Roseberys London
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Британець, що не побажав назвати журналістам свого імені, купив вази просто тому, що колекціонує кераміку. Він був впевнений, що купує зразки старих предметів вжитку, виготовлених на одному із заводів Великої Британії, і навіть нічого не підозрював. Врешті виявилося, що звичайні, здавалося б, вази, мають орієнтовну вартість близько 60 000 фунтів стерлінгів.

Про дивовижну знахідку британської комісійки розповіли Daily Mail.

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Вироби з візерунками та зображенням хризантем, миттєво привернули увагу колекціонера. Коли він приніс й уважніше оглянув свої придбання, то помітив на дні напис Qinlong. Охоплений цікавістю, щасливчик почав шукати інформацію щодо знайденої підказки й… зробив неймовірне відкриття: вази могли бути виготовлені в часи правління імператора Ціньлуна зі знаменитої династії Цинь.

Щоб підтвердити достовірність свого відкриття, він негайно звернувся до оцінювача, і експерт засвідчив, що вази справді розписані в техніці дукай, характерній для Китаю XVIII століття.

Що отримає магазин, в якому продавалися вази?

Щасливий власник вже виставив вази на аукціон. Подібні вироби зазвичай продаються за ціною близько 35 000 доларів, втім, оскільки обраний колекціонером аукціон передбачає ставки мінімум від 60 000 доларів, виручена сума може бути виявитися значно більшою. Частину виторгу від аукціону британець пообіцяв пожертвувати комісійному магазину, у якому придбав вази. 

Нещодавно ми також розповідали, що британський альпініст піднявся на Еверест в 17-те. 

Крім цього, ми також писали про те, що американець прожив під водою більше 70 днів.

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