Британец случайно приобрел в комиссионке вазы эпохи Цинь

Вазы эпохи Цинь. Фото: Roseberys London

Британец, не пожелавший назвать журналистам своего имени, купил вазы просто потому, что коллекционирует керамику. Он был уверен, что покупает образцы старых предметов обихода, изготовленных на одном из заводов Великобритании, и даже ничего не подозревал. Оказалось, что обычные, казалось бы, вазы имеют ориентировочную стоимость около 60 000 фунтов стерлингов.

Об удивительной находке британской комиссионки рассказали Daily Mail.

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Изделия с узорами и изображением хризантем мгновенно привлекли внимание коллекционера. Когда он принес их домой и осмотрел свои приобретения внимательнее, то заметил на дне надпись "Qinlong". Охваченный любопытством, счастливчик стал искать информацию о найденной подсказке и… сделал невероятное открытие: вазы могли быть изготовлены во времена правления императора Циньлуна из знаменитой династии Цинь.

Чтобы подтвердить достоверность своего открытия, он немедленно обратился к оценщику, и эксперт засвидетельствовал, что вазы действительно расписаны в технике дукай, характерной для Китая XVIII века.

Что получит магазин, в котором продавались вазы?

Счастливый обладатель уже выставил вазы на аукцион. Подобные изделия обычно продаются по цене около 35 000 долларов, впрочем, поскольку выбранный коллекционером аукцион предусматривает ставки минимум от 60 000 долларов, вырученная сумма может оказаться значительно большей. Часть выручки от аукциона британец пообещал пожертвовать комиссионному магазину, где купил вазы.

Недавно мы также рассказывали, что британский альпинист поднялся на Эверест в 17-й раз.

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