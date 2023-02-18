Військова допомога Британії: Ріші Сунак заявив про надання далекобійної зброї

Ріші Сунак

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон відправить Україні далекобійну зброю. Він також закликав партнерів "подвоїти допомогу Україні".

Про це Ріші Сунак сказав під час Мюнхенської безпековій конференції, передає Sky News.

Заклик щодо допомоги Україні

Сунак закликав світових лідерів "подвоїти військову підтримку" України. За його словами, у 2023 році Велика Британія досягне або перевищить 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, які вона інвестувала в Україну минулого року.

"Нам потрібна військова стратегія, щоб Україна здобула вирішальну перевагу на полі бою, щоб виграти війну, і політична стратегія, щоб здобути мир. Зараз настав момент подвоїти нашу військову підтримку. Коли путін розпочав цю війну, він ризикнув, що наша рішучість похитнеться. Але ми довели, що він неправий тоді, і ми доведемо, що він неправий зараз", — сказав британський прем'єр.

Сунак також наголосив, що Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні далекобійну зброю.

"The UK will be the first country to provide Ukraine with long range weapons."



— 🇬🇧 PM @RishiSunak at #MSC2023 — Munich Security Conference (@MunSecConf) February 18, 2023

Він також приєднується до США у звинуваченні росії щодо воєнних злочинів проти України.

"Росія вчиняла порушення за порушенням проти країн поза колективною безпекою", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо військової допомоги Україні тривають. Уже створено танкову коаліцію для України, є нові здобутки в посиленні української артилерії, а також "знімається табу" щодо постачання далекобійних ракет.