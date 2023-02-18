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Британия станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие, — Сунак

18 февраля 2023 17:11
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Военная помощь Британии: Риши Сунак заявил о предоставлении дальнобойного оружия
Риши Сунак
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Лондон отправит Украине дальнобойное оружие. Он также призвал партнеров "удвоить помощь Украине".

Об этом Риши Сунак сказал во время Мюнхенской конференции безопасности, передает Sky News.

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Сунак призвал мировых лидеров "удвоить военную поддержку" Украины. По его словам, в 2023 году Великобритания достигнет или превысит 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, которые она инвестировала в Украину в прошлом году.

"Нам нужна военная стратегия, чтобы Украина получила решающее преимущество на поле боя, чтобы выиграть войну, и политическая стратегия, чтобы получить мир. Сейчас настал момент удвоить нашу военную поддержку. Когда путин начал эту войну, он рискнул, что наша решимость пошатнется. Но мы доказали, что он был неправ тогда, и мы докажем, что он неправ сейчас", — сказал британский премьер.

Сунак также отметил, что Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие.

Он также присоединяется к США в обвинении россии в военных преступлениях против Украины.

"Россия совершала нарушения по нарушению против стран вне коллективной безопасности", — подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры по военной помощи Украине продолжаются. Уже создана танковая коалиция для Украины, есть новые достижения в усилении украинской артиллерии, а также "снимается табу" по поставкам дальнобойных ракет.

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