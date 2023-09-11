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Британська розвідка вказала на нову проблему, яка виникла у РФ через мобілізацію

11 вересня 2023 12:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Британська розвідка вказала на нову проблему, яка виникла у РФ через мобілізацію
Мобілізовані росіяни. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Британській розвідці вважають, що до кінця 2023 року в РФ хочуть поповнити армію 420 тисячами військовослужбовців. Водночас мобілізація негативно впливає на економічний сектор і створює дефіцит робочої сили. 

Таку думку висловили у розвідці Британії сьогодні, 11 вересня. 

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Мобілізація в РФ

Повідомляється, що з 420 тисяч військовослужбовців уже мобілізували 280 тисяч. Про це заявив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Однак перевірити цю інформацію неможливо. 

Разом з тим призов негативно впливає на економічну сферу, створюючи дефіцит робочої сили. 

"Інститут економічної політики імені Єгора Гайдара виявив, що в липні 2023 року нестача робочої сили в промисловості Росії досягла нового максимуму в 42%, що на 7% вище, ніж у квітні 2023 року", — йдеться у повідомленні. 

Однак, що стосується ІТ-сфери, то РФ вживає максимум заходів, щоб зберегти робочу силу. Адже у 2022 році спостерігався чималий відкат працівників — близько 100 тисяч фахівців покинули країну. 

"4 вересня 2023 року президент Путін підписав указ про підвищення віку звільнення від призову на військову службу для ІТ-спеціалістів з 27 до 30 років. Це свідчить про те, що мобілізація та призов на військову службу в Росії погіршили нестачу робочої сили, не пов’язаної з обороною", — підкреслюють у розвідці. 

Зрештою, напередодні виборів у 2024 році РФ намагатиметься не оголошувати масштабну мобілізацію. 

Мобілізація в РФ
Повідомлення британської розвідки. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки вважають, що в РФ, ймовірно, не оголошуватимуть масштабної мобілізації. Наразі Кремль готується до виборів у 2024 році.

Додамо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російська професійна армія закінчилася ще минулої осені. За його словами, війна не пішла на користь путінському режиму.

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