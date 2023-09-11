Британська розвідка вказала на нову проблему, яка виникла у РФ через мобілізацію

Мобілізовані росіяни. Фото: росЗМІ

У Британській розвідці вважають, що до кінця 2023 року в РФ хочуть поповнити армію 420 тисячами військовослужбовців. Водночас мобілізація негативно впливає на економічний сектор і створює дефіцит робочої сили.

Таку думку висловили у розвідці Британії сьогодні, 11 вересня.

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Повідомляється, що з 420 тисяч військовослужбовців уже мобілізували 280 тисяч. Про це заявив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Однак перевірити цю інформацію неможливо.

Разом з тим призов негативно впливає на економічну сферу, створюючи дефіцит робочої сили.

"Інститут економічної політики імені Єгора Гайдара виявив, що в липні 2023 року нестача робочої сили в промисловості Росії досягла нового максимуму в 42%, що на 7% вище, ніж у квітні 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Однак, що стосується ІТ-сфери, то РФ вживає максимум заходів, щоб зберегти робочу силу. Адже у 2022 році спостерігався чималий відкат працівників — близько 100 тисяч фахівців покинули країну.

"4 вересня 2023 року президент Путін підписав указ про підвищення віку звільнення від призову на військову службу для ІТ-спеціалістів з 27 до 30 років. Це свідчить про те, що мобілізація та призов на військову службу в Росії погіршили нестачу робочої сили, не пов’язаної з обороною", — підкреслюють у розвідці.

Зрештою, напередодні виборів у 2024 році РФ намагатиметься не оголошувати масштабну мобілізацію.

Повідомлення британської розвідки. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки вважають, що в РФ, ймовірно, не оголошуватимуть масштабної мобілізації. Наразі Кремль готується до виборів у 2024 році.

Додамо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російська професійна армія закінчилася ще минулої осені. За його словами, війна не пішла на користь путінському режиму.