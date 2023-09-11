Британская разведка указала на новую проблему, возникшую в РФ из-за мобилизации

Мобилизированные россияне. Фото: росСМИ

В Британской разведке считают, что до конца 2023 года в РФ хотят пополнить армию 420 тысячами военнослужащих. В то же время мобилизация негативно влияет на экономический сектор и создает дефицит рабочей силы.

Такое мнение высказали в разведке Британии сегодня, 11 сентября.

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Сообщается, что из 420 тысяч военнослужащих уже мобилизовали 280 тысяч. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Однако проверить данную информацию невозможно.

Вместе с тем призыв негативно влияет на экономическую сферу, создавая дефицит рабочей силы.

"Институт экономической политики имени Егора Гайдара обнаружил, что в июле 2023 года недостаток рабочей силы в промышленности России достиг нового максимума в 42%, что на 7% выше, чем в апреле 2023 года", — говорится в сообщении.

Однако, что касается ИТ-сферы, то РФ принимает максимум мер, чтобы сохранить рабочую силу. Ведь в 2022 году наблюдался немалый откат работников — около 100 тысяч специалистов покинули страну.

"4 сентября 2023 года президент Путин подписал указ о повышении возраста освобождения от призыва на военную службу для ИТ-специалистов с 27 до 30 лет. Это свидетельствует о том, что мобилизация и призыв на военную службу в России ухудшили нехватку рабочей силы, связанной с обороной", — подчеркивают в разведке.

В конце концов, накануне выборов в 2024 году РФ постарается не объявлять масштабную мобилизацию.

Сообщение британской разведки. Фото: скриншот

Напомним, в Главном управлении разведки считают, что в РФ, вероятно, не будут объявлять масштабную мобилизацию. В настоящее время Кремль готовится к выборам в 2024 году.

Добавим, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская профессиональная армия закончилась еще минувшей осенью. По его словам, война не пошла на пользу путинскому режиму.