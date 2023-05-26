Британське подружжя витратило чверть мільйона доларів, щоб позбутись роботи Бенксі

Шестиметрове графіті чайки, намальоване Бенксі. Фото: google

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Подружжя з Британії витратило майже чверть мільйона доларів, щоб прибрати мурал Бенксі зі стіни свого будинку. Догляд за шестиметровою чайкою від легенди стріт-арту був "надзвичайно стресовим", а володіння витвором мистецтва виявилось не таким вже й захоплюючим.

Про це повідомляє видання ARTnews.

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Британська пара зіткнулася з вкрай складною ситуацією після того, як виявила великий мурал Бенксі із зображенням чайки на стіні свого будинку в графстві Саффолк.

З моменту його створення у 2021 році Гаррі та Гокеан Коуттс, власники будинку, потерпають від вандалів, тож змушені витрачати купу грошей.

"Спочатку це було просто неймовірно, але з розвитком подій це стало надзвичайно стресовим. Я не впевнений, що Бенксі усвідомлює непередбачувані наслідки для власників будинків", — сказав Гаррі у інтервʼю The Times.

Захист і консервація творів мистецтва коштувала б майже 50 000 доларів на рік, а їхнє видалення — чверть мільйона доларів. Подружжя пережило такі неприємності, як спроби вандалізму, крадіжки, пошкодження стіни та спілкування з місцевою владою.

Їм навіть довелося за власний кошт найняти охоронця для захисту муралу. Коуттси вирішили, що найкращим варіантом дій буде зняти 22-тонний мурал. Подружжю довелося перекривати дорогу і наймати 40-футовий кран.

Вони мають намір продати твір мистецтва, щоб відшкодувати вартість вилучення у 250 000 доларів. Вони сподіваються, що таким чином зможуть полегшити стрес, викликаний непередбачуваними наслідками володіння роботою Бенксі.

Тим часом місцевий арт-дилер Джон Брандлер хоче зберегти мурал у галереї чи музеї.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Бенксі створив в Україні сім графіті, зокрема, в Києві, Ірпені, Бородянці та Гостомелі. Графіті з демонтованого будинку в Ірпені вилучили та перевезли до поки невідомого місця.