Пара из Британии потратила четверть миллиона долларов, чтобы избавиться от работы Бэнкси

Шестиметровое граффити чайки, нарисованное Бэнкси. Фото: google

Мария Кагал Редактор международного отдела

Супруги из Британии потратили почти четверть миллиона долларов, чтобы убрать мурал Бэнкси со стены своего дома. Уход за шестиметровой чайкой от легенды стрит-арта был "чрезвычайно стрессовым", а владение произведением искусства оказалось не таким уж увлекательным.

Об этом сообщает издание ARTnews.

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Британская пара столкнулась с крайне сложной ситуацией после того, как обнаружила большой мурал Бэнкси с изображением чайки на стене своего дома в графстве Саффолк.

С момента его создания в 2021 году Гарри и Гокеан Коуттс, владельцы дома, страдают от вандалов, поэтому вынуждены тратить кучу денег.

"Сначала это было просто невероятно, но с развитием событий это стало очень стрессовым. Я не уверен, что Бэнкси осознает непредсказуемые последствия для владельцев домов", — сказал Гарри в интервью The Times.

Защита и консервация произведений искусства стоила бы почти 50 000 долларов в год, а их удаление — четверть миллиона долларов. Супруги испытали такие неприятности, как попытки вандализма, кражи, повреждения стены и общение с местными властями.

Им даже пришлось за свой счет нанять охранника для защиты мурала. Коутсы решили, что лучшим вариантом действий будет снять 22-тонный мурал. Супругам пришлось перекрывать дорогу и нанимать 40-футовый кран.

Они намерены продать произведение искусства, чтобы возместить стоимость изъятия в 250 000 долларов. Они надеются, что таким образом смогут облегчить стресс, вызванный непредсказуемыми последствиями владения работой Бэнкси.

Между тем, местный арт-дилер Джон Брандлер хочет сохранить мурал в галерее или музее.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Бэнкси создал в Украине семь граффити, в частности, в Киеве, Ирпене, Бородянке и Гостомеле. Граффити из демонтированного дома в Ирпене изъяли и перевезли в пока неизвестное место.