Пара из Британии потратила четверть миллиона долларов, чтобы избавиться от работы Бэнкси
Супруги из Британии потратили почти четверть миллиона долларов, чтобы убрать мурал Бэнкси со стены своего дома. Уход за шестиметровой чайкой от легенды стрит-арта был "чрезвычайно стрессовым", а владение произведением искусства оказалось не таким уж увлекательным.
Об этом сообщает издание ARTnews.
Подробности
Британская пара столкнулась с крайне сложной ситуацией после того, как обнаружила большой мурал Бэнкси с изображением чайки на стене своего дома в графстве Саффолк.
С момента его создания в 2021 году Гарри и Гокеан Коуттс, владельцы дома, страдают от вандалов, поэтому вынуждены тратить кучу денег.
"Сначала это было просто невероятно, но с развитием событий это стало очень стрессовым. Я не уверен, что Бэнкси осознает непредсказуемые последствия для владельцев домов", — сказал Гарри в интервью The Times.
Защита и консервация произведений искусства стоила бы почти 50 000 долларов в год, а их удаление — четверть миллиона долларов. Супруги испытали такие неприятности, как попытки вандализма, кражи, повреждения стены и общение с местными властями.
Им даже пришлось за свой счет нанять охранника для защиты мурала. Коутсы решили, что лучшим вариантом действий будет снять 22-тонный мурал. Супругам пришлось перекрывать дорогу и нанимать 40-футовый кран.
Они намерены продать произведение искусства, чтобы возместить стоимость изъятия в 250 000 долларов. Они надеются, что таким образом смогут облегчить стресс, вызванный непредсказуемыми последствиями владения работой Бэнкси.
Между тем, местный арт-дилер Джон Брандлер хочет сохранить мурал в галерее или музее.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения Бэнкси создал в Украине семь граффити, в частности, в Киеве, Ирпене, Бородянке и Гостомеле. Граффити из демонтированного дома в Ирпене изъяли и перевезли в пока неизвестное место.