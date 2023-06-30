Буданов повідомив, що ФСБ планує убити Пригожина

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Федеральна служба безпеки отримала наказ — ліквідувати власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Коли цей наказ буде виконаний і чи виконають його взагалі, невідомо.

Про це повідомляє офіційний сайт Головного управління розвідки Міноборони України.

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Керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що, за його даними, Федеральна служба безпеки отримала наказ — убити власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

"Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже", — підкреслив Буданов.

Коли Пригожин буде знищений

Як припустив керівник ГУР, усі потенційні замахи на вбивство Пригожина навряд чи будуть дуже швидкими.

"Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції", — пояснив Буданов.

Також він підкреслив, що важливим є і те, чи наважаться ФСБшники ліквідувати Євгена Пригожина.

Нагадаємо, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов заявив, що бунт Євгена Пригожина був вигідний частині російської політичної еліти. Ці люди хотіли послаблення одноосібної влади президента Росії Володимира Путіна.