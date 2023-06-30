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Буданов сообщил, что ФСБ планирует убить Пригожина

30 июня 2023 11:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Буданов сообщил, что ФСБ планирует убить Пригожина
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Федеральная служба безопасности получила приказ — ликвидировать владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Когда этот приказ будет исполнен и выполнят ли его вообще, неизвестно.

Об этом сообщает официальный сайт Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что, по его данным, Федеральная служба безопасности получила приказ — убить владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Будут ли они успешны в этом? Время покажет", — подчеркнул Буданов.

Когда Пригожин будет уничтожен

Как предположил руководитель ГУР, все потенциальные покушения на убийство Пригожина вряд ли будут очень быстрыми.

"Им понадобится время, чтобы разработать соответствующие подходы и достичь этапа, когда они будут готовы к масштабной операции", — пояснил Буданов.

Также он подчеркнул, что важно и то, решатся ли ФСБшники ликвидировать Евгения Пригожина.

Напомним, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов заявил, что бунт Евгения Пригожина был выгоден части российской политической элиты. Эти люди хотели ослабления единоличных властей президента России Владимира Путина.

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