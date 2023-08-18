"Будувати щасливе майбутнє": Кива істерично натякнув на повернення до СРСР"

Екс-нардеп Ілля Кива. Фото: УНІАН

В одному з ефірів місцевого російського телеканалу екс-нардеп та зрадник Ілля Кива істерично пропонував усім "закритися" для того, щоб "будувати щасливе майбутнє". Щоправда, де саме та як — не уточнив.

Це передає видання "Ми — Україна".

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У своїй гучній "промові" Кива, розмахуючи руками, натякнув на побудову СРСР не лише у РФ, але й за її межами.

"Нам би звільнити людей та закритися. Колись, мені здається, Радянський Союз зробив фундаментальну річ, коли побудував оцю залізну завісу і дав сформуватися здоровому міцному суспільству людей, які вміли любити Батьківщину, любити життя, виховувати дітей та бути щасливими. От і я вважаю, що колись настане і цей момент. Ми об'єднаємося, закриємося та будуємо щасливе майбутнє", — прокричав Кива.

Нагадамєо, заочно судитимуть російського пропагандиста та директора телеканалу Russia Today. Він закликав спалювати та топити українських дітей.

Також ми писали, що пропагандист Соловйов обурився зростанням курсу валют у Росії. На його думку, в РФ немає жодних передумов для настання інфляції.