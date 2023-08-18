Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow "Строить счастливое будущее": Кива истерически намекнул на возвращение к СССР" arrow

"Строить счастливое будущее": Кива истерически намекнул на возвращение к СССР"

18 августа 2023 18:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Строить счастливое будущее": Кива истерически намекнул на возвращение к СССР"
Экс-нардеп Илья Кива. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В одном из эфиров местного российского телеканала экс-нардеп и предатель Илья Кива истерически предлагал всем "закрыться" для того, чтобы "строить счастливое будущее". Правда, где именно и как не уточнил.

Это передает издание "Мы — Украина".

Читайте также:

Что сказал Кива

В своей громкой "речи" Кива, размахивая руками, намекнул на построение СССР не только в РФ, но и за ее пределами.

"Нам бы освободить людей и закрыться. Когда-то, мне кажется, Советский Союз сделал фундаментальную вещь, когда построил этот железный занавес и дал сформироваться здоровому крепкому обществу людей, которые умели любить Родину, любить жизнь, воспитывать детей и быть счастливыми. Вот и я считаю, что когда-нибудь наступит и этот момент. Мы объединимся, закроемся и построим счастливое будущее", — прокричал Кива.

Напомним, заочно будут судить российского пропагандиста и директора телеканала Russia Today. Он призвал сжигать и топить украинских детей.

Также мы писали, что пропагандист Соловьев возмутился ростом курса валют в России. По его мнению, у РФ нет никаких предпосылок для наступления инфляции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

День Независимости Украины. История первого украинского корабля в Крыму

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз