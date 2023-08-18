"Строить счастливое будущее": Кива истерически намекнул на возвращение к СССР"

Экс-нардеп Илья Кива. Фото: УНИАН

В одном из эфиров местного российского телеканала экс-нардеп и предатель Илья Кива истерически предлагал всем "закрыться" для того, чтобы "строить счастливое будущее". Правда, где именно и как не уточнил.

Это передает издание "Мы — Украина".

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Что сказал Кива

В своей громкой "речи" Кива, размахивая руками, намекнул на построение СССР не только в РФ, но и за ее пределами.

"Нам бы освободить людей и закрыться. Когда-то, мне кажется, Советский Союз сделал фундаментальную вещь, когда построил этот железный занавес и дал сформироваться здоровому крепкому обществу людей, которые умели любить Родину, любить жизнь, воспитывать детей и быть счастливыми. Вот и я считаю, что когда-нибудь наступит и этот момент. Мы объединимся, закроемся и построим счастливое будущее", — прокричал Кива.

Напомним, заочно будут судить российского пропагандиста и директора телеканала Russia Today. Он призвал сжигать и топить украинских детей.

Также мы писали, что пропагандист Соловьев возмутился ростом курса валют в России. По его мнению, у РФ нет никаких предпосылок для наступления инфляции.