Сьюзан Войжитскі йде у відставку

Головний виконавчий директор YouTube Сьюзан Войжітскі

Головний виконавчий директор YouTube Сьюзан Войжитскі залишає посаду після дев'яти років управління відеопідрозділом Google. Це знаменує собою кінець епохи одного з основних бізнесів Інтернету.

Про це пише Bloomberg.

Відставка

Войжитскі сказала у своєму блозі, що планує "почати новий розділ", присвячений її сім'ї, здоров'ю та особистим проєктам. Вона також візьме на себе роль консультанта, працюючи в Google та батьківській Alphabet Inc. Вона передає кермо влади старшому лейтенанту Нілу Мохану — ще одному ветерану-керівнику Google, який відповідає за продукти та політику YouTube.

"Настав час для мене, і я відчуваю, що можу це зробити, тому що у нас є неймовірна команда лідерів на YouTube", — зазначила вона.

Примітно, але Войжицьки — один із найстаріших співробітників Google та одна з найвідоміших жінок-керівників у Силіконовій долині. Позичивши свій гараж засновникам компанії, вона приєдналася до неї як один з перших менеджерів з маркетингу і піднялася кар'єрними сходами в рекламному бізнесі Google, перш ніж приєднатися до YouTube в 2014 році.

Нагадаємо, що 10 лютого Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, було звільнено з посад семеро заступників міністрів.