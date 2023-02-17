CEO YouTube Сьюзан Войжитскі йде у відставку: хто займе її місце
Головний виконавчий директор YouTube Сьюзан Войжитскі залишає посаду після дев'яти років управління відеопідрозділом Google. Це знаменує собою кінець епохи одного з основних бізнесів Інтернету.
Про це пише Bloomberg.
-
Гаві, Педрі та Дембеле не зіграють за "Барселону" в матчі у відповідь 1/16 Ліги Європи проти "МЮ"
-
На Харківщині через ворожі обстріли загинула одна людина та вісім поранено
-
Бояться диверсій: росіяни прикриваються за цивільними спинами
-
Сценарій першого епізоду серіалу "Спіймати Кайдаша" виставили на благодійний аукціон
-
Зернова угода: за тиждень експортували майже мільйон тонн продовольства
-
У Херсоні спіймали колаборанта, який допомагав росіянам налагодити залізничне сполучення з Кримом
-
СБУ оголосила підозру російським суддям, які "узаконили" анексію українських регіонів
-
Леонардо Ді Капріо прокоментував свою допомогу Фундації Олени Зеленської
-
Володимир Зеленський опублікував нові світлини українських військових на передовій
-
Від глаукоми до короткозорості: з якими хворобами очей не беруть до армії
Відставка
Войжитскі сказала у своєму блозі, що планує "почати новий розділ", присвячений її сім'ї, здоров'ю та особистим проєктам. Вона також візьме на себе роль консультанта, працюючи в Google та батьківській Alphabet Inc. Вона передає кермо влади старшому лейтенанту Нілу Мохану — ще одному ветерану-керівнику Google, який відповідає за продукти та політику YouTube.
"Настав час для мене, і я відчуваю, що можу це зробити, тому що у нас є неймовірна команда лідерів на YouTube", — зазначила вона.
Примітно, але Войжицьки — один із найстаріших співробітників Google та одна з найвідоміших жінок-керівників у Силіконовій долині. Позичивши свій гараж засновникам компанії, вона приєдналася до неї як один з перших менеджерів з маркетингу і піднялася кар'єрними сходами в рекламному бізнесі Google, перш ніж приєднатися до YouTube в 2014 році.
Нагадаємо, що 10 лютого Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, було звільнено з посад семеро заступників міністрів.