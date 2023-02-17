Сьюзан Войжитски уходит в отставку

Главный исполнительный директор YouTube Сьюзан Войжитски

Главный исполнительный директор YouTube Сьюзан Войжитски уходит с поста после девяти лет управления видеоподразделением Google. Это знаменует собой конец эры одного из основополагающих бизнесов Интернета.

Об этом пишет Bloomberg.

Отставка

Войжитски сказала в своем блоге , что планирует "начать новую главу", посвященную ее семье, здоровью и личным проектам. Она также возьмет на себя роль консультанта, работая в Google и родительской Alphabet Inc. Она передает бразды правления старшему лейтенанту Нилу Мохану, еще одному ветерану-руководителю Google, который отвечает за продукты и политику YouTube.

"Настало подходящее время для меня, и я чувствую, что могу это сделать, потому что у нас есть невероятная команда лидеров на YouTube", — указала она.

Примечательно, но Войжицки — один из старейших сотрудников Google и одна из самых известных женщин-руководителей в Силиконовой долине. Одолжив свой гараж основателям компании, она присоединилась к ней в качестве одного из первых менеджеров по маркетингу и поднялась по карьерной лестнице в рекламном бизнесе Google, прежде чем присоединиться к YouTube в 2014 году.

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