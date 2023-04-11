Чавушоглу: у Москві може відбутись чотиристороння зустріч щодо Сирії
У Москві на початку травня на рівні міністрів закордонних справ може відбутись чотиристороння зустріч щодо Сирії.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Повідомляє Hürriyet.
"Найближчим часом запланована чотиристороння зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Ми думаємо, що це станеться на початку травня. За попередньою інформацією, вона відбудеться в москві", — заявив Чавушоглу.
Нагадаємо, Україна почала процедуру запровадження санкцій проти Сирії.
"Участь сирійських суден у нелегальному вивезенні з окупованої території України зерна, "визнання" так званих "ДНР" та "ЛНР", постачання росії зброї, яка застосовується в агресії проти України, всебічна підтримка керівництвом Сирії режиму путіна. Перелік недружніх кроків Сирійської Арабської Республіки щодо України можна продовжувати. Й наша держава, безперечно, на них реагує", — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Чи прибуде путін до Туреччини
В Туреччині не хочуть, аби в Україні тривала війна. Хоча, на думку Чавушоглу, обидві сторони готуються до більшої війни.
"У путіна немає запланованого візиту до Туреччини, у нашого Президента немає запланованого візиту до Москви, але телефонні розмови з президентом Зеленським і путіним відбуваються часто", — додав міністр закордонних справ Туреччини.
Нагадаємо, 9 квітня, Ізраїль завдав ударів безпілотниками по Сирії у відповідь на обстріли ракетами.