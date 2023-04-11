Чавушоглу: у Москві може відбутись чотиристороння зустріч щодо Сирії

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Фото: google.com

У Москві на початку травня на рівні міністрів закордонних справ може відбутись чотиристороння зустріч щодо Сирії.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Повідомляє Hürriyet.

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"Найближчим часом запланована чотиристороння зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Ми думаємо, що це станеться на початку травня. За попередньою інформацією, вона відбудеться в москві", — заявив Чавушоглу.

Нагадаємо, Україна почала процедуру запровадження санкцій проти Сирії.

"Участь сирійських суден у нелегальному вивезенні з окупованої території України зерна, "визнання" так званих "ДНР" та "ЛНР", постачання росії зброї, яка застосовується в агресії проти України, всебічна підтримка керівництвом Сирії режиму путіна. Перелік недружніх кроків Сирійської Арабської Республіки щодо України можна продовжувати. Й наша держава, безперечно, на них реагує", — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Чи прибуде путін до Туреччини

В Туреччині не хочуть, аби в Україні тривала війна. Хоча, на думку Чавушоглу, обидві сторони готуються до більшої війни.

"У путіна немає запланованого візиту до Туреччини, у нашого Президента немає запланованого візиту до Москви, але телефонні розмови з президентом Зеленським і путіним відбуваються часто", — додав міністр закордонних справ Туреччини.

Нагадаємо, 9 квітня, Ізраїль завдав ударів безпілотниками по Сирії у відповідь на обстріли ракетами.