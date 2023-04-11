Чавушоглу: в Москве может состояться четырехсторонняя встреча по Сирии
В Москве в начале мая на уровне министров иностранных дел может состояться четырехсторонняя встреча по Сирии.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Сообщает Hürriyet.
"В ближайшее время запланирована четырехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел. Мы думаем, что это произойдет в начале мая. По предварительной информации, она состоится в Москве" , — заявил Чавушоглу.
Напомним, Украина начала процедуру введения санкций против Сирии.
"Участие сирийских судов в нелегальном вывозе с оккупированной территории Украины зерна, "признание" так называемых "ДНР" и "ЛНР", поставка россии оружия, применяемого в агрессии против Украины, всесторонняя поддержка руководством Сирии режима путина. Список недружественных шагов Сирийской Арабской относительно Украины можно продолжать. И наше государство, безусловно, на них реагирует" , — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Прибудет ли путин в Турцию
В Турции не хотят, чтобы в Украине продолжалась война. Но, по мнению Чавушоглу, обе стороны готовятся к длительной войне.
"У путина нет запланированного визита в Турцию, у нашего Президента нет запланированного визита в Москву, но телефонные разговоры с президентом Зеленским и путиным происходят часто", — добавил министр иностранных дел Турции.
Напомним, 9 апреля, Израиль нанес удары беспилотниками по Сирии в ответ на обстрелы ракетами.