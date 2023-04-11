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Чавушоглу: в Москве может состояться четырехсторонняя встреча по Сирии

11 апреля 2023 05:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Чавушоглу: в Москве может состояться четырехсторонняя встреча по Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Москве в начале мая на уровне министров иностранных дел может состояться четырехсторонняя встреча по Сирии.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Сообщает Hürriyet.

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"В ближайшее время запланирована четырехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел. Мы думаем, что это произойдет в начале мая. По предварительной информации, она состоится в Москве" , — заявил Чавушоглу.

Напомним, Украина начала процедуру введения санкций против Сирии.

"Участие сирийских судов в нелегальном вывозе с оккупированной территории Украины зерна, "признание" так называемых "ДНР" и "ЛНР", поставка россии оружия, применяемого в агрессии против Украины, всесторонняя поддержка руководством Сирии режима путина. Список недружественных шагов Сирийской Арабской относительно Украины можно продолжать. И наше государство, безусловно, на них реагирует" , — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Прибудет ли путин в Турцию

В Турции не хотят, чтобы в Украине продолжалась война. Но, по мнению Чавушоглу, обе стороны готовятся к длительной войне.

"У путина нет запланированного визита в Турцию, у нашего Президента нет запланированного визита в Москву, но телефонные разговоры с президентом Зеленским и путиным происходят часто", — добавил министр иностранных дел Турции.

Напомним, 9 апреля, Израиль нанес удары беспилотниками по Сирии в ответ на обстрелы ракетами.

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