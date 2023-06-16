Чехія впроваджує безлімітний проїзний на літо: яка вартість

Чеський потяг на вокзалі. Фото: Адміністрація Чеської залізниці

Упродовж літа Чехія, як й інші європейські країни, впроваджує проїзний, що дозволяє необмежено користуватися поїздами. Так, уже з 15 червня відбудеться продаж квитків.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

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Літній проїзний у Чехії

"Вартість картки безлімітного проїзду — 58 євро на 7 днів, 84 євро на 14 днів. Для дітей, студентів, пенсіонерів та людей з інвалідністю діє знижена ціна — 29 євро на 7 днів та 42 євро на 14 днів", — повідомляє видання.

Проїзний діє лише на період з 1 липня по 31 серпня цьогоріч і дозволяє подорожувати країною упродовж 7 або 14 днів. Також квиток є іменним, тобто його може використовувати лише одна людина, однак він не має обмежень у відстані й кількості поїздок. Крім того, будь-коли можна сідати й виходити з потягів.

Головні новини Укрзалізниці

Нагадаємо, що Укрзалізниця оголосила про безкоштовний евакуаційний поїзд із Херсона. Ним з міста вивозитимуть мешканців підтоплених районів після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.

Також ми писали, що Укрзалізниця запустила в тестовому режимі жіночі вагони у потягах. Так компанія відреагувала на петицію, яка була зареєстрована на сайті уряду. Автори впевнені, що таким чином зменшиться кількість фізичного насильства над жінками, адже раніше були такі випадки під час курсування потягів.

Додамо, що 2 червня Європейський інвестиційний банк, банк Європейського Союзу та АТ "Укрзалізниця" підписали у Києві грантову угоду від ЄС на суму 6,7 млн євро. Ці кошти покриють найнагальніші потреби УЗ.