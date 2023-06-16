Чехия вводит безлимитный проездной на лето: какая стоимость

Чешский поезд на вокзале. Фото: Администрация Чешской железной дороги

Летом Чехия, как и другие европейские страны, вводит проездной, что позволяет неограниченно пользоваться поездами. Так, уже с 15 июня состоится продажа билетов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина.

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Летний проездной в Чехии

"Стоимость карты безлимитного проезда — 58 евро на 7 дней, 84 евро на 14 дней. Для детей, студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью действует сниженная цена — 29 евро на 7 дней и 42 евро на 14 дней", — сообщает издание.

Проездной действует только в период с 1 июля по 31 августа этого года и позволяет путешествовать по стране в течение 7 или 14 дней. Также билет именной, то есть его может использовать только один человек, однако он не имеет ограничений в расстоянии и количестве поездок. Кроме того, в любое время можно садиться и выходить из поездов.

Главные новости Укрзализныци

Напомним, что Укрзализныця объявила о бесплатном эвакуационном поезде из Херсона. Им из города будут вывозить жителей подтопленных районов после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Также мы писали, что Укрзализныця запустила в тестовом режиме женские вагоны в поездах. Так компания отреагировала на петицию, зарегистрированную на сайте правительства. Авторы уверены, что таким образом уменьшится количество физического насилия над женщинами, ведь раньше были такие случаи при курсировании поездов.

Добавим, что 2 июня Европейский инвестиционный банк, банк Европейского Союза и АО "Укрзализныця" подписали в Киеве грантовое соглашение от ЕС на сумму 6,7 млн евро. Эти средства покроют самые неотложные потребности УЗ.