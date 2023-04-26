Чехія запровадила санкції проти російського патріарха Кирила

Патріарх РПЦ Кирило. Фото: росЗМІ

Чеська Республіка оголосила про запровадження санкцій проти патріарха Російської православної церкви Кирила (Гундяєва). Очільник РПЦ став першим і наразі єдиним фігурантом національного списку санкцій Чехії, формування якого було схвалено на початку 2023 року.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Чехії.

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"Гундяєву місце в санкційному списку саме тому, що віра не може бути використана для виправдання звірств, що здійснюються російськими солдатами в Україні. Враховуючи часті публічні виступи цієї людини, вся інформація доступна у відкритих джерелах. Можу вас запевнити, що пакет доказів налічує понад сто сторінок", — сказав голова чеської дипломатії.

У список обмежень входять заборона на в'їзд і заморожування активів, якщо людина має їх на території країни. Перевіряти наявність коштів Гундяєва в Чехії буде Управління фінансового аналізу Міністерства фінансів.

"Санкції проти цієї людини вже схвалили такі країни, як Великобританія, Канада, Литва та Україна. Однак ми будемо продовжувати пропонувати всі пропозиції про санкції спочатку на рівні ЄС, тому що є різниця між рішенням, прийнятим двадцятьма сімома країнами, і рішенням, яке буде діяти тільки в Чехії", — додав Ліпавський.

Нагадаємо, патріарх Кирило у своїх публічних виступах використовував віру, щоб виправдати російські звірства в Україні. Так, ще на початку війни він благословив армію Росії на вбивства українців.