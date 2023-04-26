Чехия ввела санкции против российского патриарха Кирилла

Патриарх РПЦ Кирилл. Фото: росСМИ

Чешская Республика объявила о введении санкций против патриарха Российской православной церкви Кирилла (Гундяева). Глава РПЦ стал первым и сейчас единственным фигурантом национального списка санкций Чехии, формирование которого было одобрено в начале 2023 года.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Чехии.

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"Гундяеву место в санкционном списке именно потому, что вера не может быть использована для оправдания зверств, совершаемых российскими солдатами в Украине. Учитывая частые публичные выступления этого человека, вся информация доступна в открытых источниках. Могу вас заверить, что пакет доказательств насчитывает более ста страниц", — сказал глава чешской дипломатии.

В список ограничений входит запрет на въезд и замораживание активов, если у человека есть их на территории страны. Проверять наличие средств Гундяева в Чехии будет управление финансового анализа Министерства финансов.

"Санкции против этого человека уже одобрили такие страны, как Великобритания, Канада, Литва и Украина. Однако мы будем продолжать предлагать все предложения о санкциях сначала на уровне ЕС, потому что есть разница между решением, принятым двадцатью семью странами, и решением, которое будет действовать только в Чехии", — добавил Липовский.

Напомним, что патриарх Кирилл в своих публичных выступлениях использовал веру, чтобы оправдать российские зверства в Украине. Так, еще в начале войны он благословил армию России на убийства украинцев.