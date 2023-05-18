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Через бухгалтерську помилку Пентагон переоцінив допомогу Україні на 3 млрд доларів

18 травня 2023 22:05
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Через бухгалтерську помилку Пентагон переоцінив допомогу Україні на 3 млрд доларів
Міністр оборони США Крістофер Міллер. Фото: thespectator.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

ЗМІ заявляють, що Пентагон переоцінив вартість боєприпасів, ракет та іншого обладнання, яке він надіслав в Україну. Мова йде про суму 3 мільярди доларів США.

Про це пише видання Reuters.

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Усе сталось через бухгалтерську помилку

Сьогодні, 18 травня, помічник Сенату офіційний представник Міноборони США заявив, що ця помилка може спонукати до додаткової відправки зброї для України.

"Ми виявили невідповідності в тому, як ми оцінюємо обладнання, яке ми передали Україні", — заявив один із високопоставлених чиновників Міноборони США.

Зазначається, що у своїй бухгалтерській звітності Пентагон використовував відносну вартість для оцінки збройової допомоги, а не вартість зброї на момент її придбання.

Пентагон заявляв, що відправив Україні допомоги на суму близько 21,1 мільярда доларів

США надіслали в Україну широкий спектр обладнання в 37 пакетах, включаючи пускові установки високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS), протитанкову зброю Javelin і зенітно-ракетний комплекс Patriot.

"Служби — армія, флот, авіація, морська піхота — використовували поточну відносну вартість", — анонімно заявив один із високопоставлених чиновників Міноборони.

У випадку з 155-міліметровими боєприпасами для гаубичних гармат, яких в Україну відправлено понад 1,5 мільйона, сьогодні кожен коштує близько 800 доларів. Але фактична вартість кожного снаряда, який щороку постачався американським військовим протягом кількох десятиліть, може бути усереднена за набагато нижчою ціною, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінг заявила, що ЗРК Patriot, який було пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ, полагодили. Зазначається, що він повністю відновлений і в робочому стані.

Також у Міністерстві оборони США повідомили, що Україна може отримати танки Abrams на початку осені. У цей час мають завершитися і і програми тренування українських військових для роботи на них.

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