Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Из-за бухгалтерской ошибки Пентагон переоценил помощь Украине в 3 млрд долларов arrow

Из-за бухгалтерской ошибки Пентагон переоценил помощь Украине в 3 млрд долларов

18 мая 2023 22:05
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Из-за бухгалтерской ошибки Пентагон переоценил помощь Украине в 3 млрд долларов
Министр обороны США Кристофер Миллер. Фото: thespectator.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

СМИ заявляют, что Пентагон переоценил стоимость боеприпасов, ракет и другого оборудования, которое он послал в Украину. Речь идет о сумме 3 миллиарда долларов США.

Об этом пишет издание Reuters.

Читайте также:

Все произошло из-за бухгалтерской ошибки

Сегодня, 18 мая, помощник Сената официальный представитель Минобороны США заявил, что это заблуждение может побуждать к дополнительной отправке оружия для Украины.

"Мы выявили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Украине", — заявил один из высокопоставленных чиновников Минобороны США.

В своей бухгалтерской отчетности Пентагон использовал относительную стоимость для оценки оружейной помощи, а не стоимость оружия на момент его приобретения.

Пентагон заявлял, что отправил Украине пособия на сумму около 21,1 миллиарда долларов

США направили в Украину широкий спектр оборудования в 37 пакетах, включая пусковые установки высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS), противотанковое оружие Javelin и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

"Службы — армия, флот, авиация, морская пехота — использовали текущую относительную стоимость", — анонимно заявил один из высокопоставленных чиновников Минобороны.

В случае со 155-миллиметровыми боеприпасами для гаубических пушек, которых в Украину отправлено более 1,5 миллиона, сегодня каждый стоит около 800 долларов. Но фактическая стоимость каждого снаряда, ежегодно поставляемого американским военным в течение нескольких десятилетий, может быть усреднена по гораздо более низкой цене, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Синг заявила, что ЗРК Patriot, который был поврежден в результате ракетной атаки РФ, починили. Он полностью восстановлен и в рабочем состоянии.

Также в Министерстве обороны США сообщили, что Украина может получить танки Abrams в начале осени. В это время должны завершиться и программы тренировки украинских военных для работы на них.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас