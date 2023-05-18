Из-за бухгалтерской ошибки Пентагон переоценил помощь Украине в 3 млрд долларов

Министр обороны США Кристофер Миллер. Фото: thespectator.com

СМИ заявляют, что Пентагон переоценил стоимость боеприпасов, ракет и другого оборудования, которое он послал в Украину. Речь идет о сумме 3 миллиарда долларов США.

Об этом пишет издание Reuters.

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Все произошло из-за бухгалтерской ошибки

Сегодня, 18 мая, помощник Сената официальный представитель Минобороны США заявил, что это заблуждение может побуждать к дополнительной отправке оружия для Украины.

"Мы выявили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Украине", — заявил один из высокопоставленных чиновников Минобороны США.

В своей бухгалтерской отчетности Пентагон использовал относительную стоимость для оценки оружейной помощи, а не стоимость оружия на момент его приобретения.

Пентагон заявлял, что отправил Украине пособия на сумму около 21,1 миллиарда долларов

США направили в Украину широкий спектр оборудования в 37 пакетах, включая пусковые установки высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS), противотанковое оружие Javelin и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

"Службы — армия, флот, авиация, морская пехота — использовали текущую относительную стоимость", — анонимно заявил один из высокопоставленных чиновников Минобороны.

В случае со 155-миллиметровыми боеприпасами для гаубических пушек, которых в Украину отправлено более 1,5 миллиона, сегодня каждый стоит около 800 долларов. Но фактическая стоимость каждого снаряда, ежегодно поставляемого американским военным в течение нескольких десятилетий, может быть усреднена по гораздо более низкой цене, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Синг заявила, что ЗРК Patriot, который был поврежден в результате ракетной атаки РФ, починили. Он полностью восстановлен и в рабочем состоянии.

Также в Министерстве обороны США сообщили, что Украина может получить танки Abrams в начале осени. В это время должны завершиться и программы тренировки украинских военных для работы на них.