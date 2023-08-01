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Через кліматичні зміни ЮНЕСКО може присвоїти Венеції новий статус

1 серпня 2023 09:00
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Валерія Пержун
редактор
Через кліматичні зміни ЮНЕСКО може присвоїти Венеції новий статус
Об’єкт культурної спадщини ЮНЕСКО — м. Венеція, Італія. Ілюстративне фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

ООН з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) планує надати Венеції новий статус. Так, італійське місто на воді потрапить до переліку об’єктів всесвітньої спадщини, які перебувають під загрозою зникнення. 

Про це пише The Guardian.

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Що відомо про майбутній статус Венеції в ЮНЕСКО

Венецію внесли до переліку всесвітньої спадщини ще в 1987 році. Однак з тих пір місто видозмінилось. Вже вдруге за кілька років Венеція опинилася під загрозою потрапляння до чорного списку ЮНЕСКО.

Як повідомили в організації, Венеція зазнала "незворотної шкоди" через низку проблем.

"Наслідки постійного погіршення стану через втручання людини, включаючи постійний розвиток, наслідки зміни клімату та масового туризму, загрожують спричинити незворотні зміни видатної універсальної цінності об’єкта", — йдеться у заяві ЮНЕСКО.

До того ж у повідомленні ЮНЕСКО йдеться про те, що місто опинилось під загрозою зникнення через "відсутність загального спільного стратегічного мислення" у італійської влади.

Щоб не потрапити до чорного списку організації, місцева влада має виконати ряд рекомендацій. Мерія Венеції запевнила, що уважно прочитає їх та обговорить з урядом Італії.

Рішення щодо нового статусу Венеції  розглянуть на засіданні Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  наприкінці вересня цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, вчені попередили про регулярне повторення аномальної спеки у світі.

Також стало відомо, що система океанських течій може зруйнуватися будь-коли: чим це загрожує планеті.

Водночас, ЮНЕСКО розповіло, на яку суму РФ завдала збитків сектору туризму та культури України.

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