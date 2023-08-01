Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Из-за климатических изменений ЮНЕСКО может присвоить Венеции новый статус arrow

Из-за климатических изменений ЮНЕСКО может присвоить Венеции новый статус

1 августа 2023 09:00
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Из-за климатических изменений ЮНЕСКО может присвоить Венеции новый статус
Объект культурного наследия ЮНЕСКО — г. Венеция, Италия. Иллюстративное фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) планирует придать Венеции новый статус. Так, итальянский город на воде попадет в перечень объектов всемирного наследия, которые находятся под угрозой исчезновения.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

Что известно о будущем статусе Венеции в ЮНЕСКО

Венецию внесли в список всемирного наследия еще в 1987 году. Однако с тех пор город видоизменился. Уже второй раз за несколько лет Венеция оказалась под угрозой попадания в черный список ЮНЕСКО.

Как сообщили в организации, Венеция испытала "необратимый ущерб" из-за ряда проблем.

"Последствия постоянного ухудшения состояния из-за вмешательства человека, включая постоянное развитие, последствия изменения климата и массового туризма, чреваты необратимыми изменениями выдающейся универсальной ценности объекта", — говорится в заявлении ЮНЕСКО.

К тому же в сообщении ЮНЕСКО говорится, что город оказался под угрозой исчезновения из-за "отсутствия общего совместного стратегического мышления" у итальянских властей.

Чтобы не попасть в черный список организации, местные власти должны выполнить ряд рекомендаций. В мерии Венеции заверили, что внимательно прочтут их и обсудят с правительством Италии.

Решение о новом статусе Венеции будет рассмотрено на заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в конце сентября этого года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Напомним, ученые предупредили о регулярном повторении аномальной жары в мире.

Также стало известно, что система океанских течений может разрушиться никогда: чем это чревато для планеты.

В то же время ЮНЕСКО рассказало, на какую сумму РФ нанесла ущерб сектору туризма и культуры Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз