Из-за климатических изменений ЮНЕСКО может присвоить Венеции новый статус

Объект культурного наследия ЮНЕСКО — г. Венеция, Италия. Иллюстративное фото: pexels.com

ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) планирует придать Венеции новый статус. Так, итальянский город на воде попадет в перечень объектов всемирного наследия, которые находятся под угрозой исчезновения.

Об этом пишет The Guardian.

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Венецию внесли в список всемирного наследия еще в 1987 году. Однако с тех пор город видоизменился. Уже второй раз за несколько лет Венеция оказалась под угрозой попадания в черный список ЮНЕСКО.

Как сообщили в организации, Венеция испытала "необратимый ущерб" из-за ряда проблем.

"Последствия постоянного ухудшения состояния из-за вмешательства человека, включая постоянное развитие, последствия изменения климата и массового туризма, чреваты необратимыми изменениями выдающейся универсальной ценности объекта", — говорится в заявлении ЮНЕСКО.

К тому же в сообщении ЮНЕСКО говорится, что город оказался под угрозой исчезновения из-за "отсутствия общего совместного стратегического мышления" у итальянских властей.

Чтобы не попасть в черный список организации, местные власти должны выполнить ряд рекомендаций. В мерии Венеции заверили, что внимательно прочтут их и обсудят с правительством Италии.

Решение о новом статусе Венеции будет рассмотрено на заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в конце сентября этого года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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