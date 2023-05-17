Через корупцію та службовий роман: у Росії звільнили гендиректора центру вірусології

Ринат Максютов, колишній генеральний директор російського центру вірусології "Вектор". Фото: росЗМІ

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Генерального директора російського центру вірусології "Вектор", у якому винайшли вакцину "ЕпіВакКорона", Рината Максютова звільнили. Серед версій є сексуальні зв'язки з підлеглою, а також корупція.

Про це повідомляють російський The Insider.

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Посилаючись на Росспоживнагляд, видання пише, що Максютова звинувачують у тому, що він порушив закон про протидію корупції і не вжив заходів щодо запобігання конфлікту інтересів.

Однак існує й інша версія. Як повідомляє російський телеграм-канал Baza, за їхніми даними, колишнього гендиректора центру звинувачують у сексуальних зв'язках з підлеглою.

"Дівчина також працює у "Векторі", причому обіймає високу посаду. Щоправда, за словами співробітників центру, слово "працює" підходить не зовсім: у дівчини вільний графік, і вона присутня у центрі лише тоді, коли вважатиме за потрібне", — пише телеграм-канал.

На керівника нібито поскаржились колеги, після чого його було звільнено з посади.

Сам центр "Вектор" продовжує працювати. Максютов очолював його з 2003 року. "Вектор" став скандально відомим після перевірки ефективності вакцин російського виробництва.

Виявилось, що ефективність вакцини "ЕпіВакКорона" складала -40%. Від'ємна ефективність свідчить про те, що ризик захворіти у вакцинованих цим препаратом вищий, ніж у взагалі не вакцинованих.

Однак це чомусь не стало тоді приводом для звільнення генерального директора.

Нагадаємо, ВООЗ скасувала статус пандемії COVID-19.