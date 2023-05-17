Из-за коррупции и служебного романа: в России уволили гендиректора центра вирусологии

Ринат Максютов, бывший генеральный директор русского центра вирусологии "Вектор". Фото: росСМИ

Мария Кагал Редактор международного отдела

Генеральный директор российского центра вирусологии "Вектор", в котором изобрели вакцину "ЭпиВакКорона", Ринат Максютов был уволен. Среди версий есть сексуальные связи с подчиненной, а также коррупция.

Об этом сообщают российский The Insider.

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Ссылаясь на Роспотребнадзор, издание пишет, что Максютов обвиняется в том, что он нарушил закон о противодействии коррупции и не принял меры по предотвращению конфликта интересов.

Однако существует и другая версия. Как сообщает российский телеграмм-канал Baza, по их данным, бывший гендиректор центра обвиняется в сексуальных связях с подчиненной.

"Девушка также работает в "Векторе", причем занимает высокую должность. Правда, по словам сотрудников центра, слово "работает" подходит не совсем: у девушки свободный график, и она присутствует в центре только тогда, когда сочтет нужным", — пишет телеграмм-канал.

На руководителя якобы пожаловались коллеги, после чего он был уволен с должности.

Сам центр "Вектор" продолжает работу. Максютов возглавлял его с 2003 года. "Вектор" стал скандально известен после проверки эффективности вакцин российского производства.

Оказалось, что эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляла -40%. Отрицательная эффективность свидетельствует о том, что риск заболеть у вакцинированных этим препаратом выше, чем у вообще не вакцинированных.

Однако это почему-то не стало поводом для увольнения генерального директора.

Напомним, ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19.