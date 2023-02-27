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Через неприцільні обстріли: російські війська вбили десятки своїх цивільних у Бєлгороді

27 лютого 2023 08:11
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Як російські війська щодня знищують жителів Бєлгородщини — неприцільні обстріли окупантів
З початку повномасштабного вторгнення у росії не залишилося людей, чиї б родичі чи просто знайомі не загинули на фронті, або ж не повернулися із зони бойових дій без рук та ніг
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Оголошення путіним так званої "спеціальної воєнної операції" рік тому фактично поставило хрест на житті мільйонів росіян. Загинуло чимало жителів Бєлгородської та Курської областей через неприцільні обстріли росіян та старі боєприпаси. 

Про це пише 24 канал за даними з джерел українських спецслужб.

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Як пише видання, доки в якійсь умовній Пермі радіють запускам ракет по Харкову, то у Бєлгороді їх емоції зовсім не поділяють. Тим паче, що російська терористична держава вже давно веде обстріли застарілими боєприпасами, які з величезною долею вірогідності не долітають до українських багатоповерхівок.

І саме через всі ці факти серед багатьох представників бєлгородської влади вже давно потайки говорять, що в Україні подекуди значно безпечніше, ніж у самій росії. Адже всього лише за рік від геть неприцільних обстрілів та неякісних боєприпасів лише у цій області загинули десятки цивільних осіб.

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Скриншот коментарів із російських спільнот

Кількість знищених внаслідок російської агресії будівель при цьому й взагалі ніхто не рахує.

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Скарги жителів Бєлгородщини про стирання населених пунктів з обличчя Землі

Усвідомлення того, що війна без відворотно прийшла до будинків росіян, прийшло до сотень тисяч жителів прикордонних з Україною територій ще 24 лютого 2022 року.

Тоді населення Бєлгородської та Курської областей попрокидалося під канонаду артилерійських обстрілів української території. І саме тоді перші ж російські снаряди почали падати на голови своїх цивільних жителів Гуєвого, Кульбак, Щебекиного, Микільського та інших селищ, міст та хуторів.

"Втім, на той момент ніхто з них не вмів відрізняти виходи від приходів, а нищівні обстріли всі сприймали або як спроби нападу з боку України, чи то як просто "терористичну відповідь ЗСУ". При цьому абсолютно всі росіяни із так званих Бєлгородської та Курської народних республік вважали, що їх "непереможна" армія швидко впорається із захопленням Києва, а вони продовжать своє щасливе існування, ніби нічого й не сталося", — пише видання.

Лише через кілька місяців регулярних недольотів різноманітних снарядів та ракет до української території російська влада визнала, що треба відселяти людей з наближених до нашої держави населених пунктів. І деяким особам насправді дали можливість переїхати до якоїсь іншої глибинки, хоча більшість зробили це ще напередодні.

Втім, чимало жителів вимушено залишилися існувати у своїх хуторах у сподіванні на хвалене російське ППО. Однак хоч би як їм не розповідали про неіснуючий український тероризм, а також про "максимально надійні системи протиракетної оборони", вже у червні-липні всі жителі прикордоння цілком розуміли, чиї саме снаряди несуть їм смерть. При цьому скарги деяких навіть просочилися у мережу, мовляв, щодня певна кількість випущених по Харківщині ракет виявляється бракованою та падає на голови людей. Про таке явище, як недольот артилерії та снарядів РСЗВ наприкінці минулого року вже навіть ніхто й не заїкався, бо воно стало чимось абсолютно буденним.

Однак, настрої бєлгородчан суттєво змінилися, адже всі вони зрозуміли, що російські С-300 не здатні їх захистити від ймовірної атаки "Курської народної республіки", але при цьому несуть смерть та руйнування не лише українцям. І дедалі частіше звучать скиглення про те, що через російських солдатів гинуть їх же співгромадяни.

Нагадаємо, в ISW пояснили навіщо росія імітує атаки ЗСУ на Бєлгородську область. Цей можливий "напад ЗСУ" російське керівництво використовує для мобілізації населення.

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