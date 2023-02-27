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Из-за неприцельнных обстрелов: российские войска убили десятки своих гражданских в Белгороде

27 февраля 2023 08:11
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Как российские войска ежедневно уничтожают жителей Белгородщины — неприцельные обстрелы оккупантов
С начала полномасштабного вторжения в россии не осталось людей, чьи бы родственники или просто знакомые не погибли на фронте, или не вернулись из зоны боевых действий без рук и ног
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Оглашение путиным так называемой "специальной военной операции" год назад фактически поставило крест на жизни миллионов россиян. Погибли многие жители Белгородской и Курской областей из-за неприцельных обстрелов россиян и старых боеприпасов.

Об этом пишет 24 канал по данным из источников украинских спецслужб.

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Как пишет издание, пока в какой-то условной Перми радуются запускам ракет по Харькову, то в Белгороде их эмоции совсем не разделяют. Тем более что российское террористическое государство уже давно ведет обстрелы устаревшими боеприпасами, которые с огромной долей вероятности не долетают до украинских многоэтажек.

И именно из-за всех этих фактов среди многих представителей белгородской власти уже давно тайком говорят что в Украине кое-где гораздо безопаснее, чем в самой россии. Ведь всего за год от неприцельных обстрелов и некачественных боеприпасов только в этой области погибли десятки гражданских лиц.

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Скриншот комментариев из российских сообществ

Количество уничтоженных в результате российской агрессии зданий при этом вообще никто не считает.

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Жалобы жителей Белгородщины об истирании населенных пунктов с лица Земли

Осознание того, что война без обратной связи пришла к домам россиян, пришло к сотням тысяч жителей приграничных с Украиной территорий еще 24 февраля 2022 года.

Тогда население Белгородской и Курской областей просыпалось под канонаду артиллерийских обстрелов украинской территории. И тогда первые российские снаряды начали падать на головы своих гражданских жителей Гуево, Кульбак, Щебекино, Никольского и других поселков, городов и хуторов.

"Впрочем, на тот момент никто из них не умел отличать выходы от приходов, а сокрушительные обстрелы все воспринимали или как попытки нападения со стороны Украины, или как просто "террористический ответ ВСУ". При этом абсолютно все россияне из так называемых Белгородской и Курской народные республики считали, что их "непобедимая" армия быстро справится с захватом Киева, а они продолжат свое счастливое существование, будто ничего и не произошло", — пишет издание.

Только через несколько месяцев регулярных недолетов различных снарядов и ракет на украинскую территорию российские власти признали, что нужно отселять людей из приближенных к нашему государству населенных пунктов. И некоторым лицам действительно дали возможность переехать в какую-то другую глубинку, хотя большинство сделали это еще накануне.

Впрочем, многие жители вынужденно остались существовать в своих хуторах в надежде на одобренное российское ПВО. Однако как бы им ни рассказывали о несуществующем украинском терроризме, а также о "максимально надежных системах противоракетной обороны", уже в июне-июле все жители приграничья вполне понимали, чьи именно снаряды несут им смерть. При этом жалобы некоторых даже просочились в сеть, мол, каждый день определенное количество выпущенных по Харьковщине ракет оказывается бракованным и падает на головы людей. О таком явлении, как недолет артиллерии и снарядов РСЗО в конце прошлого года, уже даже никто и не заикался, потому что оно стало чем-то абсолютно обыденным.

Однако настроения белгородчан существенно изменились, ведь все они поняли, что российские С-300 не способны их защитить от вероятной атаки "Курской народной республики", но при этом несут смерть и разрушение не только украинцам. И все чаще звучат нытье, что из-за русских солдат гибнут их же сограждане.

Напомним, в ISW объяснили, зачем россия имитирует атаки ВСУ на Белгородскую область. Это возможное "нападение ВСУ" российское руководство использует для мобилизации населения.

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