Росія стратила статус надійного постачальника зброї, — британська розвідка

Через війну росія більше не є надійним експортером зброї, — британська розвідка
Роль росії як надійного експортера зброї, ймовірно, підірвана її вторгненням в Україну та міжнародними санкціями. Зараз росія змушена віддавати пріоритет виробленню зброї для власної армії, а не для експорту.
Про це йдеться у зведенні британської розвідки, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії.
-
В Україні ініціюють зменшення виплат деяким пенсіонерам: деталі законопроєкту
-
Для пошуку загиблих: Одеса передала українським захисникам позашляховики
-
"Не існує спорту поза політикою": Андрій Шевченко закликав МОК зберегти в силі дискваліфікацію росіян
-
"Весна буде за шість тижнів", — бабак Тимко зробив традиційний прогноз
-
Режисерка Катерина Горностай долучилась до журі Берлінале: хто ще в ньому з українців
-
Зеленський зустрівся з президенткою Єврокомісії: перші подробиці
-
Один із лідерів збірної Франції вирішив завершити кар'єру: що відомо
-
Справжній прорив: Apple розробляє гаджет, який здатен замінити телефон та ноутбук
-
На Одеській митниці виявили майже 250 прихованих від розмитнення контейнерів
-
Очільниця Харківського окружного адмінсуду, яку впіймали на корупції, отримала тюремний термін
Росія втратила статус надійного постачальника зброї
Як зазначається у повідомленні, ще до вторгнення в Україну частка росії на міжнародному ринку зброї зменшувалася. Тепер, зіткнувшись із суперечливими вимогами, росія майже напевно віддасть пріоритет розгортанню нової, виробленої власними силами зброї в Україні, а не постачанню партнерам.
"Дефіцит комплектуючих, ймовірно, впливає на виробництво техніки на експорт, наприклад, бронетехніки, ударних гелікоптерів і систем ППО", — йдеться у повідомленні.
Крім того, як зазначається, здатність росії підтримувати послуги підтримки існуючих експортних контрактів, такі як забезпечення запасними частинами та технічне обслуговування, ймовірно, буде серйозно порушена принаймні впродовж наступних трьох-п’яти років.
Нагадаємо, раніше розвідка Великої Британії дала пояснення, навіщо росії реформа армії. Військове керівництво рф задумало реформу армії через військову загрозу в майбутньому. Втім, росії складно буде укомплектувати нові війська.
Також британська розвідка повідомляла, що російська влада, ймовірно, тримає відкритим варіант ще одного призову в рамках "часткової мобілізації". Як мінімум це доводить досі не скасований указ про мобілізацію.