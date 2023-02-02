Росія стратила статус надійного постачальника зброї, — британська розвідка

Через війну і санкції росія більше не є надійним постачальником зброї

Роль росії як надійного експортера зброї, ймовірно, підірвана її вторгненням в Україну та міжнародними санкціями. Зараз росія змушена віддавати пріоритет виробленню зброї для власної армії, а не для експорту.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії.

Росія втратила статус надійного постачальника зброї

Як зазначається у повідомленні, ще до вторгнення в Україну частка росії на міжнародному ринку зброї зменшувалася. Тепер, зіткнувшись із суперечливими вимогами, росія майже напевно віддасть пріоритет розгортанню нової, виробленої власними силами зброї в Україні, а не постачанню партнерам.

"Дефіцит комплектуючих, ймовірно, впливає на виробництво техніки на експорт, наприклад, бронетехніки, ударних гелікоптерів і систем ППО", — йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, здатність росії підтримувати послуги підтримки існуючих експортних контрактів, такі як забезпечення запасними частинами та технічне обслуговування, ймовірно, буде серйозно порушена принаймні впродовж наступних трьох-п’яти років.

Нагадаємо, раніше розвідка Великої Британії дала пояснення, навіщо росії реформа армії. Військове керівництво рф задумало реформу армії через військову загрозу в майбутньому. Втім, росії складно буде укомплектувати нові війська.

Також британська розвідка повідомляла, що російська влада, ймовірно, тримає відкритим варіант ще одного призову в рамках "часткової мобілізації". Як мінімум це доводить досі не скасований указ про мобілізацію.