Россия лишилась статуса надежного поставщика оружия, — британская разведка

Из-за войны и санкций россия больше не является надежным поставщиком оружия

Роль россии как надежного экспортера оружия, вероятно, подорвана ее вторжением в Украину и международными санкциями. Сейчас россия вынуждена отдавать приоритет выработке оружия для собственной армии, а не для экспорта.

Об этом говорится в возведении британской разведки, опубликованном Министерством обороны Великобритании.

Россия потеряла статус надежного поставщика оружия

Как отмечается в сообщении, еще до вторжения в Украину доля России на международном рынке оружия уменьшалась. Теперь, столкнувшись с противоречивыми требованиями, россия почти наверняка отдаст приоритет развертыванию нового, производимого собственными силами оружия в Украине, а не поставке партнерам.

"Дефицит комплектующих, вероятно, влияет на производство техники на экспорт, например, бронетехники, ударных вертолетов и систем ПВО", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, способность россии поддерживать услуги поддержки существующих экспортных контрактов, такие как обеспечение запасными частями и техническое обслуживание, вероятно, будет серьезно нарушена по крайней мере в течение следующих трех-пяти лет.

Напомним, ранее разведка Великобритании дала объяснение, зачем россии реформа армии. Военное руководство россии задумало реформу армии из-за военной угрозы в будущем. Впрочем, рф сложно будет укомплектовать новые войска.

Также британская разведка сообщала, что российские власти, вероятно, держат открытым вариант еще одного призыва в рамках "долевой мобилизации". Как минимум это доказывает до сих пор не отмененный указ о мобилизации.