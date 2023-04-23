Через загрозу Китаю Японія готує нову стратегію океанічної політики: подробиці

Військові навчання Японії та США у Південнокитайському морі. Фото: JMSDF CCF3

Японія має намір прискорити розробку та виробництво безпілотних підводних дронів. Таким чином, Японія хоче зміцнити безпеку на морі у зв'язку з посиленням військової активності Китаю.

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на проєкт нової урядової стратегії океанічної політики Японії.

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За інформацією видання, у новій стратегії японського уряду йдеться про те, що посилення Китаю швидко змінило військовий баланс в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

У проєкті наголошується, що з метою посилення безпеки на морі Японія прискорить розробку та виробництво безпілотних підводних апаратів, призначених для ведення спостереження і розвідки.

Відносини між Японією та Китаєм часто були напруженими через контрольовані Токіо острови Сенкаку, на які Пекін претендує і називає їх Дяоюйдао, зазначає Kyodo.

У новій стратегії також пропонується бідній на ресурси Японії вжити заходи для розширення використання енергії океану, зокрема енергії вітру.

Очікується, що уряд затвердить документ вже цього місяця.

Нагадаємо, 17 квітня Південна Корея, Сполучені Штати і Японія розпочали тристоронні навчання з протиракетної оборони в міжнародних водах Східного моря. Країни активізувалися задля посилення стримування північнокорейських загроз.