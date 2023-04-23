Из-за угрозы Китая Япония готовит новую стратегию океанической политики: подробности

Военные учения Японии и США в Южнокитайском море. Фото: JMSDF CCF3

Япония намерена ускорить разработку и производство беспилотных подводных дронов. Таким образом Япония хочет укрепить безопасность на море в связи с усилением военной активности Китая.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на проект новой стратегии правительства океанической политики Японии.

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Новая стратегия Японии

По информации издания, в новой стратегии японского правительства говорится, что усиление Китая быстро изменило военный баланс в Индийско-Тихоокеанском регионе.

В проекте отмечается, что в целях усиления безопасности на море Япония ускорит разработку и производство беспилотных подводных аппаратов, предназначенных для ведения наблюдения и разведки.

Отношения между Японией и Китаем часто были напряженными из-за контролируемых Токио островов Сэнкаку, на которые Пекин претендует и называет их Дяоюйдао, отмечает Kyodo.

В новой стратегии также предлагается бедной на ресурсы Японии принять меры по расширению использования энергии океана, в частности энергии ветра.

Ожидается, что правительство утвердит документ уже в этом месяце.

Напомним, 17 апреля Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря. Страны активизировались для усиления сдерживания северокорейских угроз.