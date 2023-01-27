В аеропорту Внуково зазнав аварії президентський вертоліт Мі-8 — є постраждалі

Вертоліт Мі-8

У п'ятницю, 27 січня, гвинтокрил спеціального льотного загону "росія", підпорядкованого управлінню справами президента рф Мі-8, зазнав аварії в московському аеропорту "Внуково". За попередніми даними, він зачепив лопатями землю при посадці.

Про це пише російське видання Baza.

Падіння літака в росії

У п'ятницю, 27 січня, в аеропорту "Внуково" в москві розбився вертоліт Мі-8. За наявною інформацією, гелікоптер СЛО "росія" під час посадки вдарився об землю хвостовою частиною.

За попередніми даними, є постраждалі. Повідомляється, що гвинтокрил входить до складу спеціального льотного загону "росія".

Помилка пілотування розглядається як причина аварії.

Інші авіакатастрофи у рф

10 січня в росії за день сталося відразу дві авіаційні аварії. Перше падіння трапилося у Норильську. Літак російської авіакомпанії NordStar, який мав летіти за маршрутом Норильськ-москва, не зміг вилетіти з аеропорту міста відправлення.

Під час спроби злету повітряне судно викотилося за межі злітно-посадкової смуги. На борту цього пасажирського літака перебувало 116 пасажирів та шість членів екіпажу.

Причини цього інциденту поки що невідомі. Пасажирів розмістили у будівлі аеровокзалу, літак відбуксирували на стоянку для оцінки його технічного стану.

Друга авіаційна аварія трапилася в Хабаровську. У цьому місті інцидент стався не під час злету, як у Норильську, а під час приземлення. У літака регіональної компанії "Хабаровские авиалинии" при посадці лопнуло шасі.

Після інциденту аеропорт Хабаровська закрили. Про деталі авіаційного інциденту, зокрема, про імовірних постраждалих, поки що не повідомляється.

Також 9 січня, у росії впав літак Ан-2, на борту якого було 12 осіб.

За інформацією ЗМІ, літак впав, ймовірно, через обледеніння. На борту перебувало двоє членів екіпажу та десять пасажирів.

На місце катастрофи відправилися рятувальники. В екстрених службах уточнили, що літак прямував з Учкара до Нарімана. Обставини інциденту з'ясовуються.

Загалом, падіння літаків у росії явище не рідкісне. 7 жовтня у місті Єйськ, що у Краснодарському краю росії, на житловий будинок впав військовий літак. На місці падіння спалахнула потужна пожежа, яка забрала життя понад 10 осіб. Майже два десятки мешканців будинку отримали поранення.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення російських військ до України проти рф були запроваджені санкції, зокрема, і в авіаційній галузі.

Так, один з авіаційних гігантів, Boeing, призупинив обслуговування і технічну підтримку російських літаків, а також постачання запчастин і "основні операції в москві".

Інший великий гравець авіаринку, компанія Airbus, призупинив підтримку російських авіакомпаній і постачання запасних частин в росію, а інженерний центр компанії в країні призупинив всі свої операції для Airbus відповідно до санкцій.