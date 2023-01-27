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Очередная неудача: в московском аэропорту разбился вертолет Ми-8

27 января 2023 13:56
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
В аэропорту Внуково потерпел крушение президентский вертолет Ми-8 — есть пострадавшие
Вертолет Ми-8
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 27 января, вертолет специального летного отряда "россия", подчиненного управлению делами президента рф Ми-8, потерпел крушение в московском аэропорту "Внуково". По предварительным данным, он задел лопастями землю при посадке.

Об этом пишет российское издание Baza.

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Падение самолета в россии

В пятницу, 27 января, в аэропорту "Внуково" в москве разбился вертолет Ми-8. По имеющейся информации, вертолет СЛО "россия" во время посадки ударился о землю хвостовой частью.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Сообщается, что вертолет входит в состав специального летного отряда "россия".

Ошибка пилотирования рассматривается как причина аварии.

Другие авиакатастрофы в россии

10 января в россии за день произошло сразу две авиационные аварии. Первое падение произошло в Норильске. Самолет российской авиакомпании NordStar, который должен был лететь по маршруту Норильск-москва, не смог вылететь из аэропорта города отправления.

При попытке взлета воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту этого пассажирского самолета находились 116 пассажиров и шесть членов экипажа.

Причины этого инцидента пока неизвестны. Пассажиров разместили в здании аэровокзала, самолет отбуксировали на стоянку для оценки его технического состояния.

Вторая авиационная авария произошла в Хабаровске. В этом городе инцидент произошел не во время взлета, как в Норильске, а во время приземления. У самолета региональной компании "Хабаровские авиалинии" при посадке лопнуло шасси.

После инцидента аэропорт Хабаровска был закрыт. О деталях авиационного инцидента, в частности, о предполагаемых пострадавших пока не сообщается.

Также 9 января, в россии упал самолет Ан-2, на борту которого находились 12 человек.

По информации СМИ, самолет упал, вероятно, из-за обледенения. На борту находились два члена экипажа и десять пассажиров.

На место крушения отправились спасатели. В экстренных службах уточнили, что самолет следовал из Учкара в Нариман. Обстоятельства инцидента выясняются.

В общем, падение самолетов в россии явление не редкое. 7 октября в городе Ейск, расположенном в Краснодарском крае россии, на жилой дом упал военный самолет. На месте падения вспыхнул мощный пожар, унесший жизни более 10 человек. Почти два десятка жильцов дома получили ранения.

Напомним, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину против россии были введены санкции, в частности, и в авиационной отрасли.

Так, один из авиационных гигантов, Boeing, приостановил обслуживание и техническую поддержку российских самолетов, а также поставку запчастей и "основные операции в Москве".

Другой крупный игрок авиарынка, компания Airbus, приостановил поддержку российских авиакомпаний и поставку запасных частей в Россию, а инженерный центр компании в стране приостановил все свои операции для Airbus в соответствии с санкциями.

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