В Магадані палає склад з вантажною технікою

На місці встановлюють причини та обставини загоряння

У росії сталася чергова пожежа. Сьогодні, 17 лютого, у Магадані загорівся склад з вантажною технікою. Вогонь охопив площу майже 600 кв.м.

Про це повідомляє російське ЗМІ.

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Відомо, що пожежники гасили склад на 6-му кілометрі Основної траси. Вони зазначили, що вогонь ліквідувати складно через велику площу загоряння. Рятувальникам рф заважає задимлення. Крім цього, є загроза обвалення конструкцій.

Вдалося евакуювати вісім одиниць техніки. Над ліквідацією вогню працювали 52 людини. У Магадані розгорнули оперативний штаб пожежогасіння. На місці встановлюють причини та обставини загоряння.

ЗМІ рф пишуть, що на складі знаходилися відремонтовані вантажні машини загальною вартістю 15-20 млн рублів, паливно-мастильні матеріали, легкозаймисті рідини та автомобільна гума. Майже все згоріло.

Рятувальники повідомили про ліквідацію пожежі. Відомо, що постаждалих немає.

Нагадаємо, у вівторок, 7 лютого, пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі у місті Кстово у Нижегородській області.

Додамо, що у місті Кіров (росія) 25 січня палала Феодорівська церква. Загоряння сталося вночі. Відомо, що постраждалих немає.