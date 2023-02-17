Чергова пожежа у рф: в Магадані палає склад з вантажною технікою
У росії сталася чергова пожежа. Сьогодні, 17 лютого, у Магадані загорівся склад з вантажною технікою. Вогонь охопив площу майже 600 кв.м.
Про це повідомляє російське ЗМІ.
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Деталі
Відомо, що пожежники гасили склад на 6-му кілометрі Основної траси. Вони зазначили, що вогонь ліквідувати складно через велику площу загоряння. Рятувальникам рф заважає задимлення. Крім цього, є загроза обвалення конструкцій.
Вдалося евакуювати вісім одиниць техніки. Над ліквідацією вогню працювали 52 людини. У Магадані розгорнули оперативний штаб пожежогасіння. На місці встановлюють причини та обставини загоряння.
ЗМІ рф пишуть, що на складі знаходилися відремонтовані вантажні машини загальною вартістю 15-20 млн рублів, паливно-мастильні матеріали, легкозаймисті рідини та автомобільна гума. Майже все згоріло.
Рятувальники повідомили про ліквідацію пожежі. Відомо, що постаждалих немає.
Нагадаємо, у вівторок, 7 лютого, пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі у місті Кстово у Нижегородській області.
Додамо, що у місті Кіров (росія) 25 січня палала Феодорівська церква. Загоряння сталося вночі. Відомо, що постраждалих немає.