Очередной пожар в рф: в Магадане горит склад с грузовой техникой
В россии произошел очередной пожар. Сегодня, 17 февраля, в Магадане загорелся склад с грузовой техникой. Огонь охватил площадь около 600 кв.м.
Об этом сообщает российское СМИ.
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Известно, что пожарные тушили склад на 6 километре Основной трассы. Они отметили, что огонь ликвидировать сложно из-за большой площади возгорания. Спасателям рф мешает задымление. Кроме этого, есть угроза обрушения конструкций.
Удалось эвакуировать восемь единиц техники. Над ликвидацией огня работали 52 человека. В Магадане развернули оперативный штаб пожаротушения. На месте устанавливают причины и обстоятельства возгорания.
СМИ рф пишут, что на складе находились отремонтированные грузовые машины общей стоимостью 15-20 млн рублей, горюче-смазочные материалы, легковоспламеняющиеся жидкости и автомобильная резина. Практически все сгорело.
Спасатели сообщили о ликвидации пожара. Известно, что пострадавших нет.
Напомним, во вторник, 7 февраля, пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кстово в Нижегородской области.
Добавим, что в городе Киров (россия) 25 января пылала Феодоровская церковь. Возгорание произошло ночью. Известно, что пострадавших нет.