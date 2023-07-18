Чергова провокація: винищувач РФ небезпечно наблизився до військового літака США

Російський Су-35 пролітає біля безпілотника ВПС США 5 липня. Фото: ВПС США

Нещодавно російський винищувач пролетів дуже близько до американського літака спостереження над Сирією, змусивши його пройти крізь турбулентний слід. Тим самим це поставило під загрозу життя чотирьох американських членів екіпажу.

Про це повідомляє Politico.

Читайте також:

Провокація від Росії

Як відомо, інцидент трапився у неділю, 16 липня. Офіційні особи заявили, що це стало значною ескалацією в низці зіткнень між американськими і російськими літаками в Сирії за останні тижні.

Такі небезпечні дії Росії завадили американському екіпажу безпечно керувати літаком MC-12, заявили офіційні особи. Там додали, що це новий рівень небезпечної поведінки РФ, яка може призвести до аварії або загибелі людей.

"Протягом останніх тижнів російські винищувачі неодноразово переслідували американські безпілотники MQ-9, але останній інцидент викликав тривогу, оскільки він поставив під загрозу життя американців", — йдеться у матеріалі.

Чиновники, які говорили на умовах анонімності, не сказали, наскільки близько російський винищувач наблизився до американського військового літака.

За словами офіційних осіб, MC-12, який є двомоторним турбогвинтовим літаком, що регулярно використовується силами спеціальних операцій, здійснював спостереження на підтримку операцій проти угруповань "Ісламської держави" в Сирії.

Нагадаємо, Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БпЛА MQ-9 Reaper.

ВПС США виступили із заявою, в якій звинуватили російські літаки в "безрозсудних, небезпечних для екології та непрофесійних діях".

Сполучені Штати Америки змушені були затопити пошкоджений російським літаком безпілотник. Це рішення було ухвалене для того, аби не дати можливість росіянам захопити дрон.